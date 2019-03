Los juzgados de Siero alivian el atasco al descender un 5% los asuntos recibidos Los juristas reclaman un equipo psicosocial propio para agilizar los trámites en casos de divorcio con hijos, así como una unidad de Fiscalía MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Martes, 12 marzo 2019, 00:14

Los juzgados de Siero ingresaron y resolvieron a lo largo del pasado ejercicio menos asuntos, si bien su tasa de congestión se redujo un 0,7%, situándose ligeramente por debajo de la media regional. Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, los cuatro juzgados de Siero cerraron el año 2018 con 5.233 asuntos ingresados, lo que supone una caída del 4,6% con respecto al ejercicio precedente. Es el cuarto año en el que desciende esta cifra. La actividad fue más intensa, atendiendo al número de asuntos ingresados a lo largo del pasado año, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2: entraron 2.529 casos.

En lo que respecta a los asuntos cerrados, el pasado año fueron 5.131, un 1,7% menos que a lo largo del año 2017. Es el tercer año consecutivo en el que caen estas cifras. La tasa de congestión de los juzgados de Siero se sitúa en 1,30, valor ligeramente inferior a la media regional que es, en este caso, de 1,32. De acuerdo con la definición que de ella hace el Consejo General del Poder Judicial, la tasa de congestión es el resultado de dividir la suma de los asuntos pendientes al inicio del ejercicio y los registrados en ese periodo por los asuntos resueltos. Se entiende que un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto menor sea su tasa de congestión. Del mismo modo, la tasa de resolución de los juzgados de Siero es de 0,98, frente a la de 0,96 que se registra de media en la región.

Fuentes profesionales de este partido judicial señalaron ayer que en este momento los tiempos de tramitación y resolución «están siendo los correctos». Apuntaron que «los problemas que puede haber son dos concretos y que son los que retrasan los tiempos de resolución, sobre todo en temas sensibles como los procesos matrimoniales».

Los cuatro juzgados de Siero dependen del equipo psicosocial adscrito a Oviedo, circunstancia que «conlleva retrasos de doce meses o incluso más». Explican que «en un caso matrimonial con menores en los que se pide un informe psicosocial se paraliza el proceso hasta que llegue el documento».

No obstante, se trata de una circunstancia que «no es imputable al juzgado». Estas fuentes consideran que «lo óptimo y deseable sería que hubiera un equipo psicosocial en este partido judicial o, si no, reforzar el de Oviedo». «Hasta que ese trámite no está realizado en el juzgado no se puede hacer más. Un caso propio del que tengo conocimiento se llevó con un retraso de un año y eso conlleva que el problema familiar que está ahí sin resolver, en lo relacionado con aspectos como el régimen de visitas, la guarda y custodia, ...».

Siero es un partido judicial muy amplio del que también dependen municipios como Noreña, Sariego y Bimenes. Por eso, lamentaron «no tenemos unidad de Fiscalía», por lo que no ven como una mala idea «adscribir un fiscal aquí», aunque sea de forma puntual.

Obras en el juzgado

A finales del mes pasado el Juzgado de Instrucción número 1, de Pola de Siero, tuvo que suspender durante dos días las vistas orales, debido a las condiciones de insalubridad que presentaba la sala por las obras de sustitución de las ventanas de la fachada de todo el edificio. Las obras habían comenzado el mes anterior y se fueron desarrollando en las diferentes plantas, aunque no todas sufrieron las mismas molestias.