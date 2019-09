80 kilómetros a caballo en la IV Raid Arabian celebrada en Llanera Los rocines se preparan para salir del recinto. / I. RIMADA Un total de 67 monturas participaron en las cinco categorías de esta prueba de origen militar que aúna velocidad, resistencia y control MÓNICA RIVERO LLANERA. Domingo, 8 septiembre 2019, 01:43

Sesenta y siete caballos disputaron ayer la cuarta Raid Arabian, un campeonato de nivel internacional en el que los jinetes pusieron a prueba su destreza para recorrer grandes distancias dosificando el esfuerzo de sus monturas. Esta disciplina ecuestre de origen militar pone a prueba la velocidad, habilidad y la resistencia física y psicológica de caballo y jinete, ya que el tiempo y el entorno juegan un importante papel en el resultado de la carrera, que tiene la salud del rocín como meta definitiva.

El presidente del comité organizativo, Pablo Gil González, dio la bienvenida a los numerosos participantes y advirtió de la dureza de la primera fase: «El Violeo tiene una subida importante y va hacer muchísimo calor y muchísima humedad».

Ramón López Lax, leyenda del mundo de los raids y delegado técnico federativo de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) en España subrayó la dificultad técnica del recorrido, que combina cuestas y curvas: «El mayor enemigo del caballo es la velocidad y actualmente se está compitiendo en terrenos demasiado llanos», explicó.

Justo lo que no encontraron ayer, los binomios participantes en las distintas categorías que atravesaron Llanera, Oviedo y Las Regueras en cuatro etapas divididas por colores: azul, rojo y verde. Todas ellas con salida desde el recinto ferial de Ables. «Son como cinco carreras en una», explicó el presidente del jurado, José Antonio Álvarez Nachón, ya que cada una tiene una distancia dentro del recorrido según su categoría, empezando Iniciación en 20 kilómetros y escalando a 40, 60 y 80 kilómetros en las pruebas más duras. «Es complicado de organizar», indicó el juez.

Estas carreras divididas por fases o etapas exigen entre ellas un descanso de una media hora de duración, donde se toman las pulsaciones del caballo, para saber si este puede seguir con la prueba o no. No es solo una cuestión de velocidad, el animal debe estar en condiciones de seguir llevando a su jinete. La valoración la realizan veterinarios aprobados por la FEI. Este es el punto clave de la raid, ya que el animal debe estar por debajo de sesenta y cuatro pulsaciones entre otros parámetros, según explicó Gil o, de lo contrario, el jinete es eliminado. «En la carrera internacional la velocidad es libre, pero en las demás no se puede superar una media de 16 kilómetros por hora», advirtió Gil.

La salud es lo primero, por lo que cualquier anomalía en la inspección veterinaria puede conllevar la descalificación del binomio. Precisamente con el motivo de cuidar al animal, muchos son los deportistas que llevan con ellos su propio profesional, que conoce más de cerca al corredor. Aunque son los veterinarios internacionales los que deben dar el visto bueno a la montura.