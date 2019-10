La'centinela' del centro de estudios de Pruvia Ángela Gutiérrez muestra las llaves del centro de estudios del que se ha hecho responsable. / I. RIMADA Tras el cierre del local por actos vandálicos, Ángela Gutiérrez, una universitaria de 21 años, se responsabiliza de su apertura MÓNICA RIVERO PRUVIA. Jueves, 10 octubre 2019, 00:11

El centro de estudios de Pruvia, situado en Soto de Llanera, continúa operativo gracias a Ángela Gutiérrez, una estudiante de 21 años residente en la urbanización, que decidió dar la cara por todos los jóvenes de la zona cuando en verano el Ayuntamiento cerró las instalaciones debido a los continuos actos vandálicos.

Gutiérrez realizó una solicitud formal por Registro el pasado 29 de septiembre para «responsabilizarse» del espacio durante su estancia y permitir a otros jóvenes disponer de un local para estudiar. «Antes había alguien que venía a las nueve y abría, luego cerraba a las doce», explicó. La joven decidió salir del anonimato para reivindicar que se informatice el acceso para identificar quién entra y sale del centro, como ya ocurre en otras instalaciones del concejo. «Espero se agilice el tema de las tarjetas», dijo. La situación sin embargo se alarga: «A mí un mes o dos no me importa hacerme cargo, pero hay días en los que no tengo que ir a estudiar y me piden que abra o bien termino y tengo que esperar por los demás», contó Gutiérrez. Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Isabel Fernández, apuntó que se trata de una medida «provisional».

«Lo hice no solo por mí, sino por mis amigos y la gente de aquí», expresó Gutiérrez, que al llegar la época de exámenes tras el verano se topó con el centro cerrado, el único de la zona. «Una pena». «Llevábamos tiempo luchando para no tener que irnos a Lugo o Posada para estudiar». Actualmente, unos quince jóvenes, alrededor de los veinte años, utilizan el centro para preparar sus exámenes. La mayoría son universitarios, aunque también hay alguno de Bachiller. «Nos conocemos y nos organizamos por Whatsapp», explicó la responsable.

En el último Pleno municipal, la portavoz popular Nuria Niño afeó la solución tomada de manera provisional y voluntaria, contraria a que alguien ajeno a la administración «gestionara» el centro. Sin embargo, el reglamento regulador de la cesión y uso de los locales municipales del Ayuntamiento de Llanera contempla la iniciativa de Gutiérrez.