IU lamenta la reducción de las ayudas sociales Edgar Cosío y Tarik Vázquez en el Ayuntamiento de Siero. / P. NOSTI «La aprobación de los presupuestos es una desgracia para el municipio y para las personas necesitadas», asegura Edgar Cosío JUAN VEGA POLA DE SIERO. Jueves, 3 octubre 2019, 00:21

El grupo municipal Izquierda Unida de Siero votará hoy en contra del presupuesto que aprobará el Pleno. Su portavoz, Edgar Cosío García, aseguró que su postura es «totalmente contraria» «Su aprobación es una desgracia para el municipio y mucho más para las personas necesitadas». Consideró que, a pesar, de que el presupuesto «global» aumente desde los 42,3 millones a más de 43, «las ayudas sociales disminuyen, con respecto al año pasado, un 5%, unos 300.000 euros».

Cosío García avanzó que presentarán dos enmiendas para corregir la desviación económica social que ven el presupuesto de 2020. «En el caso de que se aprueben no será el presupuesto de Izquierda Unida, cambiaríamos muchas más cosas», matizó el portavoz.

La primera de las enmiendas está dedicada a la creación de un plan de empleo: «Lo dotaríamos de 215.000 euros porque necesitamos que haya más dinero que esté destinado al empleo en el concejo. El programa destinado al fomento del empleo ha caído hasta los 172.000 euros que van destinados al personal de la Agencia de Desarrollo Local». La segunda enmienda es para destinar 140.00 euros a partidas de gasto que, desde Izquierda unida, «ven disminuidas».

También censuró que el nuevo presupuesto destine, a emergencia sociales, 200.000 euros, 22.000 euros menos que año pasado. «Este no es el camino», subrayó el portavoz de IU. Además, desde IU solicitarán que se incremente la ayuda al Sahara, con el programa de 'Vacaciones en Paz': «Desde la asociación nos dicen que los mil euros no dan ni para traer un niño. Por eso, proponemos que se aumente la partida hasta los 3.000, ya que nos parece insultante que no se pueda financiar ni lo que cuesta el viaje de un niño». Para añadir 300.000 euros en conceptos sociales, desde IU piensan que la mejor manera para conseguirlo es restar dinero «de los sueldos del equipo de gobierno, de los asesores municipales, de las plazas de asesores, de las dietas», concluyó Cosío acompañado por Tarik Vázquez.