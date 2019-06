La liberación de Paula Onís no menoscabó los fondos públicos, dice el Tribunal de Cuentas Paula Onís ayer en el Pleno. / P. N. El auto de la consejera de cuentas ratifica lo que había avanzado ya la instructora y declara improcedente incoar un juicio por este caso J. C. D. SIERO. Jueves, 13 junio 2019, 00:18

La consejera de cuentas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha declarado la improcedencia de incoar un juicio por la liberación política de la ya exconcejala de Foro en el Ayuntamiento de Siero, Paula Onís. Este nuevo pronunciamiento coincide con el criterio de la delegada instructora, quien tampoco apreció «un ilícito contable» en el caso de la edil, ni susceptible de «generar un alcance».

El auto de la consejera de cuentas -al que ha tenido acceso este diario- explica que la jurisdicción contable «es, esencialmente, resarcitoria, de ahí la importancia de concretar los daños y perjuicios que se causan». Y añade que para que las actuaciones denunciadas puedan revestir carácter de alcance, deben ocasionar «un descubierto y un perjuicio a los fondos públicos, el cual ha de ser real, efectivo y evaluable económicamente, circunstancias que no concurren en el presente caso».

La consejera tiene presente en su auto las consideraciones del Ministerio Fiscal, que subraya que la dedicación exclusiva de Onís se formalizó por decreto de Alcaldía en febrero de 2016 y que existía un crédito presupuestario suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas de la designación.

El fiscal no ve menoscabo

El fiscal argumenta también que esos acuerdos no se impugnaron por la vía contencioso-administrativa y detalla todas las funciones que desarrolló la concejala dese su liberación, por lo que concluye que «no se aprecia menoscabo a los fondos públicos e interesa la no incoación del juicio contable». La consejera incluye la declaración del alcalde de Siero, Ángel García, quien solicitó también la no incoación del procedimiento y mostró su conformidad con el contenido de la liquidación provisional de la instructora.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas fue realizada en junio de 2018 por el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de Siero, Edgar Cosío, quien consideraba que Paula Onís estaba percibiendo las retribuciones del régimen de dedicación exclusiva, «sin que desarrolle ninguna función que lo justifique».

El alcalde de Siero en funciones, Ángel García, fue muy crítico esta semana con IU y Somos, a quienes acusó que querer «judicializar la vida política y destruirlo todo». Fue con motivo de la última sentencia relacionada con la gasolinera de Ullaga, pero el regidor se refirió también a este caso de Paula Onís o a la prescripción del impuesto de la plusvalía de los expropiados por el polígono de Bobes. «Las elecciones se ganan en las urnas», les advertía.