Lieres pide trabajo para los jóvenes a la Virgen de la Salud Centenares de fieles acudieron a la procesión de la Virgen. / J. V. El párroco de Sariego advierte, en su homilía, que «no nos puede valer que nos hayan cerrado las minas ni nos quieran cerrar las térmicas» JUAN VEGA LIERES. Lunes, 5 agosto 2019, 00:17

La procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Salud de Lieres siempre tiene un color especial, escudada por La barriada minera de Solvay, con sus edificios teñidos de granate. Como en ediciones anteriores, la jornada de ayer fue un éxito rotundo y cargado de peticiones.

Luis González Fernández, el párroco de la Unidad Pastoral de Sariego, presidió la misa, a mediodía, y aprovechó para «dar caña»: «No nos puede valer que nos hayan cerrado las minas o que nos quieran cerrar las térmicas, lo que nos tiene que valer son proyectos de creación de empleo para que nuestros jóvenes no huyan en desbandada». Rogó, por ello, «que la Virgen de la Salud nos ayude a cerrar esta herida que aún tenemos abierta».

Unas palabras aplaudidas por los asistentes: «Tenemos un cura inmejorable», se oyó en las primeras filas.

Llegado el momento de la Comunión, el sacerdote, ante la gran afluencia de personas, dijo en tono de broma que estaba permitido comulgar con la mano: «No me imagino yo a Jesús dándole a Pedro, que era un paisano hecho y derecho, el pan en la boca en la Última Cena».

Finalizada la eucaristía, la Virgen de la Salud volvió a cruzar las puertas del santuario rumbo a la barriada minera. En uno de sus edificios, el número 13, y apostada en una de las ventanas de primera linea, se encontraba Contención Madrid Montes, de 95 años y vecina de Lieres, que aseguró que para ella la Virgen de la Salud significa «todo». «Uno de mis hijos pasó por un mal momento y le recé todos los días para que se mejorase y cuando se curó, le di las gracias muchas veces», relató.

Sin embargo, Contención no solo pide a la Virgen por los suyos. A pesar de apellidarse Madrid, se declaró «fan acérrima» del Fútbol Club Barcelona: «A mí me gusta mucho como juega Messi». «Recé muchas veces a la Virgen de la Salud para que no se lesionase y el Barcelona pudiese seguir ganando», bromeó.

La Virgen de la Salud procesionó ayer en Lieres, como siempre, con un color especial.