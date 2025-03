Llanera aguarda a que le «abran la puerta» para entrar en el área central

MÓNICA RIVERO LLANERA. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 00:15 | Actualizado 03:05h. Comenta Compartir

«Estamos en el área metropolitana, somos área metropolitana», enfatiza el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, que espera que el proyecto siga «dando pasos» para poder incorporarse a él sin la sensación de «perder el tiempo».

Según el regidor, este mes de noviembre ya trasladó a Juan Cofiño, vicepresidente y consejero de Infraestructuras, una carta en la que puso a disposición del área metropolitana el concejo de Llanera «para que cuando se activase otra vez y se decidiese a dar más pasos, el municipio entrase». «Estamos a la espera de que nos abran la puerta, pero hay que tener claro que no vamos a estar perdiendo el tiempo en esto, no me gusta perder el tiempo», afirmó Sanz. Una sensación que el propio regidor admitió haber sentido ya con la Mancomunidad del Nora, el proyecto supramunicipal que aunaba Siero, Noreña y Llanera venido de anteriores gobiernos y que no llegó a tener una verdadera actividad a pesar de los esfuerzos de las administraciones locales.

«Estamos a la espera de que se decida desde ese núcleo de localidades a seguir dando pasos», un núcleo que, según Sanz, tendrá que capitanear el consejero, al que el regidor solicitó seguir «dando pasos» por su parte y mostrando su voluntad para que el área metropolitana tenga éxito futuro. A este respecto, el alcalde sugirió la insistencia en la incorporación de Oviedo a la entidad supramunicipal, para que «a partir de ahí se incorporen Llanera y Corvera como pasos más fundamentales». «El área metropolitana tiene que andar y tiene que funcionar, porque si no lo que hacemos es gastar tiempo en conferencias y charlas, y lo que los ciudadanos necesitan son soluciones, servicios y que caminemos», afirmó Sanz. E incidió: «Para andar de charlas y conferencias, que no cuenten con el alcalde de Llanera porque se aburre».

Sanz recordó los inicios del proyecto, en el que no constaba el municipio y al que se refirió como el «germen de la firma preliminar del convenio que iba a iniciar el área metropolitana, firmado durante la anterior legislatura con Fernando Lastra de consejero con los Ayuntamientos de las localidades de mayor población». Inicialmente, la propuesta estaba dirigida a Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Mieres y Siero, pero subrayó que eso «no significa que Llanera quede fuera del área metropolitana», ni tampoco otros concejos centrales como Corvera o Noreña. «Nosotros estamos en el área metropolitana haya o no un documento o mecanismo que articule todo», aseveró.

Hace un año se abrió la vía y desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se intentó hacer una puesta en común entre consistorios. Llanera «está», según insistió Sanz ,en el área metropolitana pero, a partir de ahí, el escenario actual se perfila borroso para el concejo: «Yo no sé nada más de esto, asistí como representante y vicepresidente de la FACC a la firma de aquel acuerdo inicial, pero me recuerda a cuando se constituye una asociación de vecinos que se hace primero una especie de gestora para impulsar la asociación y eso es a lo que se puede asemejar la firma de aquel convenio en Siero».

Buenas comunicaciones

Entre las razones aducidas por Sanz para hablar de Llanera como área metropolitana destacó las comunicaciones con los tres núcleos más poblados de Asturias: «Estamos en el centro de ese triángulo que forman Oviedo, Gijón y Avilés; todas las redes de comunicaciones que conectan esas tres grandes ciudades pasan por Llanera -nacionales, autovías como la Y (A-66) o la AS-II, trenes, autobuses e «incluso «si nos ponemos exquisitos tenemos el aeródromo de La Morgal», valoró el alcalde. También destacó la importancia de los polígonos del concejo y su desarrollo económico. «No hay una empresa de logística en estos momentos que opere en Asturias que no esté asentada en alguno de los polígonos de Llanera», apuntó.