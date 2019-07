Llanera aprueba subir los sueldos por mayoría absoluta La corporación de Llanera durante el pleno. / PABLO NOSTI «Las cuestiones salariales del alcalde y los concejales deberían estar reguladas por una ley para evitar conflictos» , asegura el regidor JUAN VEGA LLANERA. Viernes, 5 julio 2019, 03:33

La nueva Corporación de Llanera aprobó por mayoría absoluta, y sin sorpresas, la propuesta organizativa y retributiva en el Pleno Extraordinario celebra ayer, a las siete de la tarde. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el regidor percibirá un total de 36.500 euros brutos anuales, 4.500 euros más que en el anterior mandato y que se traducen en 1.985 euros mensuales. Los concejales liberados cobrarán 31.500 euros, 6.500 más que los acordados en 2015. Por otra parte, los liberados parcialmente recibirán 15.750 euros brutos anuales, que supone un incremento de 5.750 con respecto al ejercicio anterior.

El edil de Izquierda Unida, Gonzalo Bengoa, manifestó que no entendía las subidas de los salarios del alcalde y de los concejales liberados y, seguidamente, criticó la decisión del alcalde de no incluir a su partido en la Junta de Gobierno: «Con su decisión de no incluirnos, está dando la espalda a la pluralidad, evitándonos formar parte de estos organismos de control». «Es obvio que prefiere a la derecha», matizó.

Sobre el incremento de los sueldos, el alcalde Gerardo Sanz argumentó que «lo único que hemos hecho ha sido aplicar la subida del IPC». Además, se mostró partidario de que las cuestiones salariales «estén reguladas por ley» para evitar conflictos.

Por otra parte, el concejal de Ciudadanos, Alfonso Cicero, lamentó que tras la reducción de comisiones informativas, de ocho a cuatro, queden fueran áreas «importantes» como: obras, saneamiento, movilidad o deportes.

La propuesta se aprobó ayer con el voto del favorable del PP y las de abstenciones de IU y Ciudadanos.