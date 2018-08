Llanera busca que el recinto ferial de Ables pueda acoger diferentes eventos Recinto ferial de Llanera, en Ables. / IMANOL RIMADA El concurso de ideas para cubrir parte del recinto se lanzará el mes que viene. «Queremos una opción viable y sostenible», dice el alcalde, Gerardo Sanz MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Viernes, 17 agosto 2018, 01:00

Durante la clausura de la última edición del Concurso-Exposición de Ganado Vacuno de Llanera el alcalde, Gerardo Sanz, anunció el proyecto de construir una techumbre en el recinto ferial de Ables. La intención del Primer Edil llanerense es que esta infraestructura, que en principio no cubrirá toda su superficie, mejore las prestaciones del equipamiento y permita que acoja otro tipo de eventos, no necesariamente ligados en exclusiva al ámbito ganadero.

«Se viene hablando desde hace tiempo de la necesidad de esa techumbre del recinto. En julio empezamos a buscar un apoyo técnico para ver qué solución se podía dar», comentó. En esta línea indicó que «concluimos que estaría bien hacer una cubierta, la cual me atrevo a adelantar que será para una parte del recinto». De acuerdo con las palabras del alcalde de Llanera, las diferentes propuestas para cubrir parte de este equipamiento comenzarán a conocerse dentro de poco. «En septiembre firmaremos el convenio con el Colegio de Arquitectos para lanzar un concurso de ideas para esa techumbre; lo que queremos es que sea una opción viable y lo más sostenible posible. No me gustaría tener que perder ese prado y ese manto de hierba», subrayó.

En esta línea, la idea pasa por que el techo con el que se cubrirá parte del recinto permita que en él se realicen actividades más allá del ámbito agrícola y ganadero, evitando los efectos de la climatología adversa. Gerardo Sanz adelantó que «también permitirá que se use el recinto ferial para otros eventos que necesiten esa cobertura para evitar la lluvia y nos daría otras posibilidades».

«Referentes nacionales»

El alcalde de Llanera hizo una valoración «muy positiva del fin de semana de agricultura y ganadería» que recientemente ha tenido lugar en Llanera, con la celebración del Concurso-Exposición de Ganado Vacuno y la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea). En el caso de esta última indicó que hablamos de «un referente nacional».

«Estamos recibiendo muchas felicitaciones de los productores de aquí y de fuera. Es una feria donde nos podemos encontrar la mayor parte de productos ecológicos del mercado». En lo que respecta al concurso y exposición de ganado resaltó que «atesora la mayor calidad de genética y morfología. En Asturiana de los Valles poco hay que decir. Tuvimos a las mejores ganaderías de Asturias. En Frisona se mejoró la calidad aún más, con la incorporación de ganaderías de Galicia». Especialmente orgulloso se mostró el regidor llanerense de la primera subasta de élite de ganado vacuno que «ha marcado un hito nuevo para este fin de semana. Se ha dado un espectáculo y los animales se han vendido muy bien.