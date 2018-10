Llanera decidirá mañana si asume la titularidad de la variante de Cayés Varios camiones a su paso por la carretera de Cayés. / PABLO NOSTI L. I. A. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:19

El expediente de la variante de Cayés, una demanda vecinal que suma cuatro décadas de reivindicación y que pondría solución al elevado volumen de tráfico pesado que cruza la parroquia procedente de las canteras del Naranco, afrontará mañana una fase decisiva. La Corporación de Llanera deberá decidir en el Pleno ordinario si asume la titularidad de la carretera una vez que el Principado ejecute la obra, un requisito imprescindible para que el Gobierno regional lleve a cabo el trazado que discurre por la zona Este, paralelo al río Nora, la alternativa que defienden tanto la asociación de vecinos y la alcaldesa de barrio como el equipo de gobierno.

El pasado mes de junio, durante una visita al concejo, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, presentó dos alternativas. La preferida por el Principado comenzaría en el polígono industrial de Asipo, bordearía el Oeste de Cayés, dirigiéndose al Sur hacia el río Nora, e incluiría la construcción de un puente a unos 200 metros aguas abajo del actual. «Nos oponemos de forma rotunda a esta opción porque abriría una brecha entre Ables y Cayés, es la mejor valorada por el Principado, pero para Llanera tiene un coste social que no queremos pagar», explicó el alcalde, Gerardo Sanz. Asimismo, defendió que «asumir la titularidad de la vía nos parece una buena solución porque no conllevará grandes costes; aquí no sirve blanco o negro, hay que negociar, eso implica ceder y esta opción es la mejor para los vecinos». El regidor reconoció además que si el Pleno rechazase la propuesta «significaría volver a la casilla de salida».

Por otro lado, el Pleno también abordará la aprobación definitiva del plan especial para la reorganización y mejora de las caleras de San Cucao, así como la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Siero para dotar de abastecimiento de agua a la zona de La Barganiza.