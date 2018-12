Somos Llanera lamenta no ir a las elecciones junto a IU

Izquierda Unida anunció el sábado que concurrirá con su propia candidatura tras someter a votación de la asamblea la posibilidad de confeccionar una lista conjunta con Podemos. Participó un 70% de los afiliados que con un 83% de los votos rechazaron esta opción. Isabel Fernández, portavoz de Somos Llanera, destacó ayer que la decisión no por esperada es menos decepcionante.

«No esperaba otra cosa. Lo lamento, porque me parecía que era una buena oportunidad ya que juntos sumaríamos más para trabajar por la ciudadanía de Llanera», abundó. Fernández insistió en el hecho de que la decisión forma parte de los procesos internos de Izquierda Unida. «No podemos meternos en decisiones ajenas», recalcó. No obstante, la portavoz de Somos Llanera se mostró sorprendida con algunas de las razones esgrimidas por IU para justificar su negativa. La coordinadora de la formación, Ruth Rodríguez, valoro de manera negativa «el trabajo de los dos concejales de Somos durante este mandato; uno de ellos no está en el gobierno y es habitual verlo votar con la derecha». «Entiendo que nadie está libre de que le pase una cosa as, ni Izquierda unida de Llanera ni nadie», recalcó Isabel Fernández.