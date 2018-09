Llanera se mueve termina con una ruta sostenible y prueba de coches eléctricos MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:15

Ayer concluyó la semana dedicada a la movilidad sostenible Llanera se mueve 2018 con una prueba de coches eléctricos, seguida de una eco ruta que recorrió varios enclaves significativos del concejo. Alberto Porrúa, desde el grupo Resnova, explicó que «a la gente que prueba estos coches le gusta el hecho de que no contaminan y no hacen ruido. Además, no tienen vibraciones». Santiago Casado fue uno de los usuarios que se acercó en la mañana de ayer a probar los vehículos eléctricos. «Sentía bastante curiosidad por ver cómo funciona. Es totalmente diferente a conducir un coche de gasoil o gasolina», recalcó. El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, se felicitó del éxito de la presente edición de Llanera se mueve. Recordó como el concejo incorporó «hace un par de años» una bonificación «del 75% para los vehículos eléctricos», así como «una deducción del 40% para los híbridos». El primer edil llanerense puso sobre la mesa la importancia de este tipo de iniciativas a la hora de promover medios de transporte más sostenibles. «Seguimos trabajando para tener más puntos de recarga», apuntó.