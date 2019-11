Llanera recicla diez kilogramos más de basura por persona que en 2018 Un vecino de Posada de Llanera recicla plástico. / PABLO NOSTI El concejo mejora en la recogida de materiales reciclables. Cada habitante ayuda a recuperar casi 60 kilos de basura al año JUAN VEGA LLANERA. Lunes, 25 noviembre 2019, 08:06

Cada habitante de Llanera recicla diez kilos más de basura que en 2018. La suma total de residuos separados sitúa la media de 2019 en casi sesenta kilos por cada vecino del concejo. El incremento se ha producido en todos los materiales. Concretamente, la recolección de papel aumentó 24%, tras pasar de veinte kilos por habitante al año a casi veinticinco. En el caso del vidrio se ha producido un incremento del 8%, ya que en 2018 se recogió un total de casi dieciséis kilos por residente a los más de dieciocho de este año. En el caso de plásticos y envases, es donde más aumento se ha registrado, tras experimentar un crecimiento de un 31% con respecto a las cifras del año anterior. Además, desde que el pasado mes de abril el Ayuntamiento de Llanera puso en marcha un servicio para recoger los restos de poda y siega de las zonas rurales se han logrado recopilar más de ciento veinte toneladas de residuos, que van separadas en la fracción resto al vertedero.

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, destacó su satisfacción porque se haya producido un incremento en todos los materiales reciclables: «Es importante seguir trabajando y concienciando en esta línea». Sobre el incremento apuntó que «lo más probable» es que se deba a que, hace algo más de un año, se incrementaron el número de baterías de reciclaje en todo el concejo. Además, insistió en que desde el consistorio se continúa trabajando para «acercarse» a la exigencia de la Unión Europea en la que el 50% de los residuos deben de ser reciclables. Un hito que se antoja imposible antes de 2020. El regidor hizo especial hincapié en que el incremento en Llanera se debe compensar con la instalación de un punto limpio en el concejo: «Es imprescindible para llegar a alcanzar una tasa de reciclaje del 50%, ya que hay muchos residuos como los materiales de las obras, los tóxicos y los peligrosos que se escapan de las fracciones domésticas».

Los datos siempre son objetivos y demuestran que en el municipio llanerense se separan mejor los residuos para su reciclaje. Muchos de sus vecinos son conscientes de este hecho y admiten que cada día separan más sus residuos. Uno de ellos, Valentín Fernández asegura que ha terminado por concienciarse «del todo, ya que no hace falta más que ver el daño que se está causando al planeta». Una versión que corrobora Amparo Fernández quien asegura que es «evidente» que reciclar es mejor para el medioambiente que no hacerlo. Por otra parte, Amaya Álvarez y Celia Ramos, trabajadoras de una floristería del centro de Posada de Llanera, se mostraron mucho más reivindicativas: «Hemos llegado a un punto que quien no recicla es porque no quiere, el problema ya no está en los niños, que lo tienen mucho más interiorizado, sino en los adultos a los que es mucho más difícil cambiar los hábitos». Además, continuaron, «no lo hacemos por nosotros, debemos dejarles a nuestros hijos el mejor mundo posible». «Llega un punto en el que no hay retorno y tenemos que hacer lo posible por no aproximarnos», sentenciaron.