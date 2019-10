Las llaves de casa de usuarios de ayuda a domicilio en Siero se depositan «en bares» Nel Ánxelu Rodríguez ayer con el edil Javier Pintado. / IMANOL RIMADA Un beneficiario poleso del servicio denuncia que esta situación se produce desde finales de 2018, cuando antes el personal las recogía en la Policía J. C. D. POLA DE SIERO. Sábado, 5 octubre 2019, 01:25

Un usuario del servicio de ayuda a domicilio de Siero denunció ayer que las llaves de las viviendas de algunos beneficiarios se están depositando «en diferentes bares de la Pola», adonde pasa a recogerlas el personal de la empresa subcontratada por el Ayuntamiento para poder acceder después a los pisos. Nel Ánxelu Rodríguez, quien reside en la calle de Ramón y Cajal, asegura que esa práctica se viene realizando «desde finales del año pasado».

Según explicó este beneficiario, hasta entonces las llaves de los domicilios particulares se venían dejando a buen recaudo en la comisaría de la Policía Local de Siero, pero desconoce los motivos de ese cambio. Él llegó a preguntar a una supervisora del departamento de Servicios Sociales por qué esas llaves no se depositaban en la oficina, «pero me respondieron que no era posible porque de noche no hay nadie», dijo.

«Las llaves no pueden andar de bar en bar, donde un día hay un camarero y mañana otro», lamenta Rodríguez, a la vez que propone que vuelvan a dejarse en la comisaría como antes, lo que también facilitaría una rápida intervención si algún usuario tuviera un problema repentino de salud. Y mencionó un caso de una asistenta que desconocía que un bar en concreto cerraba los domingos «y tuvieron que dar mil vueltas para poder entrar en la casa». Y es que el personal que presta el servicio varía de manera constante. «Yo tengo solicitadas solo dos horas y en una semana pueden venir a mi casa siete personas diferentes», explica.

«Los más indefensos»

El concejal de Somos Siero, Javier Pintado, subrayó el hecho de que esas llaves que se están dejando en establecimientos hosteleros pertenecen «a los usuarios más indefensos», bien por ser los de edad más avanzada, vivir solos o por sufrir una minusvalía que les impide desplazarse a abrir la puerta al personal asistencial, lo que genera «un problema de seguridad importante».

El edil reclama que la empresa disponga de más personal para tutelar esas llaves o que vuelvan a manos de la Policía Local. Y pidió mejorar la gestión «de un servicio que es muy delicado». A Pintado le consta que algunos trabajadores de la ayuda a domicilio sí han transmitido esa situación irregular.

Este diario trató ayer de recabar la versión del equipo de gobierno de Siero.