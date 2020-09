«Hemos llevado el nombre de Siero por medio mundo» Manuel Ángel Paz, ayer, en Oviedo tras comunicar su despedida como director musical de la OCAS. / MARIO ROJAS Manuel Ángel Paz Vázquez Exdirector de la OCASEl músico cumple un ciclo vital y deja la dirección musical de la Orquesta de Cámara de Siero para dedicarse al cuarteto 'EntreQuatre' M. RIVERO OVIEDO. Viernes, 11 septiembre 2020, 00:39

La Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) cerró ayer todo un capítulo con la inesperada marcha del que lleva siendo su director musical los últimos quince años, desde que en 2005 se disolviera la Orquesta de Cámara del Nalón. Manuel Ángel Paz Vázquez emitió un comunicado en el que aseguró que su despedida simplemente obedece a haber «cumplido ciclos, también vitales», y que «conviene reorganizar y recomponer los tiempos». Eso sí, como detalla en esta entrevista concedida tras el comunicado, seguirá vinculado a la formación.

-Son tres lustros de dedicación, ¿qué balance hace?

-Ha sido muy intenso. Ha habido muchos proyectos de un gran calibre a nivel humano y musical, con colaboraciones con músicos y personas de primer orden. En general, el balance ha sido muy bueno, tanto para mí como para el concejo de Siero. Hemos llevado el municipio y su nombre por medio mundo. Considero que es una suerte muy grande para Siero tener una orquesta sinfónica propia y estable. No todas las localidades la tienen, ni siquiera todas las capitales de provincia, por lo que supone una excepción muy importante.

-¿De qué está orgulloso?

-Hemos tocado en catorce países distintos para gente con problemas humanitarios y eso es muy importante y deja mucho poso. También de los proyectos solidarios, tanto a nivel local como nacional, con colaboraciones con instituciones como el Hospital Universitario Central de Asturias o el Centro de Donación de Sangre y Tejidos. A nivel educativo hemos hecho mucho por los críos. Creo que somos una referencia para muchas localidades y orquestas; artísticamente estoy orgulloso de muchas de nuestras colaboraciones.

-¿Por ejemplo?

-Hemos tocado con Víctor Manuel, con Pablo Carbonell, con Ana Belén, con Rozalén, con Ara Malikian..., también con grupos como Sôber o Los Secretos, el tenor Joaquín Pixán o la soprano María Espada. Un gran bagaje.

-¿Qué colaboración disfrutó más?

-Por distintas razones me hizo especial ilusión colaborar con Víctor Manuel y Ana Belén. Podría decirse que Víctor Manuel y yo somos amigos y con Ana Belén... con Ana Belén solo hay una forma de describir la experiencia: fue algo mágico. También guardo mucho cariño a las numerosas colaboraciones con Andreas Prittwitz y artistas asturianos como Marisa Valle Roso o Rafa Kas. Dentro de lo clásico, el violinista Marco Rossi. Han sido muchos y siempre corres el peligro de dejarte a alguien, estos son solo algunos, claro.

-¿Por qué deja entonces la dirección de la orquesta?

-Simplemente se cumplen ciclos, también vitales, y conviene reorganizar y recomponer los tiempos.

-¿Y qué proyectos tiene?

-Quiero continuar con el cuarteto de guitarra que fundé hace 36 años, 'EntreQuatre'. En 2009 estuvimos nominados a un Grammy Latino y la proyección internacional que ha adquirido el grupo con los años exige mucho tiempo y trabajo. Y esto hay que racionalizarlo. Además, no quiero decir que me hago mayor... pero me hago mayor (Ríe).

-Asegura que seguirá vinculado a la OCAS.

-Claro, aunque sea en otras funciones de gestión o dirigiendo de forma ocasional algún programa. La orquesta continuará con su línea de trabajo e intensidad.

-¿Tiene ya sustituto?

-Todavía no. Es una decisión de la orquesta y deberá tomarse en conjunto. Nos ha venido bien este parón forzoso a causa del maldito virus para tomarnos el tiempo de poder reorganizarnos.

-¿Cuál es el próximo proyecto de la OCAS?

-Ay, ¡no quiero decirlo porque es incierto y precisamente si de algo estamos hasta las narices es de incertidumbres! Pero estábamos trabajando en una idea relacionada con la España vaciada.