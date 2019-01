Llosa afirma que las dos candidaturas en Siero prueban que «Foro está muy vivo» Paula Onís ayer en la notaría. / P. NOSTI El portavoz del grupo municipal presenta 102 avales para presidir el partido, mientras que la edil Paula Onís entrega 41 firmas en la notaría J. C. D. POLA DE SIERO. Miércoles, 23 enero 2019, 00:13

El portavoz del grupo municipal de Foro, Eduardo Martínez Llosa, y la concejala Paula Onís Lorenzo presentaron ayer sus candidaturas a presidir la comisión directiva de Foro en Siero, un cargo que supone la antesala a encabezar la candidatura electoral a la Alcaldía. Onís acudió a las 14 horas a la notaría de la Pola para entregar 41 avales, mientras que Martínez lo hizo cuatro horas más tarde, con 102 firmas de apoyo.

Los estatutos del partido establecen que los candidatos deben estar avalados por un 5% de la militancia. Algunas fuentes cifran en más de cuatrocientos los afiliados de Foro en Siero, si bien los compromisarios con derecho a voto en el congreso local -programado para el sábado 16 de febrero en la sede polesa- deben llevar más de un año de militancia y estar al corriente de pago de las cuotas antes del 6 de febrero.

Los dos precandidatos estuvieron acompañados en la notaría por el presidente de la comisión organizativa, Alvarino Fernández, y alguno de sus miembros. En la entrega matinal de Onís estuvo también el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien excusó su ausencia en la presentación vespertina de Martínez, según comentaron, aunque se comprometió a asistir a la apertura de la documentación. La proclamación de las candidaturas está prevista para este domingo.

A la entrega de los avales de Eduardo Martínez acudieron el secretario general de Foro Siero, Manuel Fano, y los concejales José Manuel Miranda y Valeriano Rodríguez, mientras que la otra edil del grupo, Susana García, respalda a Paula Onís.

Martínez aseguró ayer que no está molesto con que su compañera haya presentado otra candidatura: «Todo lo contrario: eso demuestra que Foro está muy vivo, que hay iniciativa política y que todo el mundo quiere aportar; además, eso es uno de nuestros principios». Y comentó que había decidido presentarse para dar continuidad a un proyecto iniciado hace ocho años, que les permitió en el anterior mandato ejercer responsabilidades de gobierno, y ahora ser el segundo partido en número de concejales. «Buscamos la estabilidad municipal basada siempre en nuestro programa y así queremos seguir funcionando desde la posición que nos pongan los ciudadanos», manifestó.

Onís dijo ayer sentirse «muy tranquila y siguiendo las pautas de la comisión organizadora». Reiteró que se presentaba animada por «mucha gente que me lo pidió» y afrontará el resultado con deportividad: «Trabajaré para salir elegida y si no, tampoco pasa nada, pero que al menos no sea por no haberlo intentado». La precandidata aseguró que nadie se había dirigido a ella para tratar de que desistiera de presentarse.