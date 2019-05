Lucía Noval insta a Soto a validar en un mes su candidatura a Festejos de la Pola La candidata a presidir Festejos, Lucía Noval Casielles. / PABLO NOSTI La aspirante a dirigir la entidad advierte de que volverá a los tribunales en caso de que el actual mandatario no acate la sentencia JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:20

La candidata a presidir la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, Lucía Noval Casielles, valoró ayer «muy positivamente» la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Siero, que consideró que ella había cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria electoral del 1 de octubre de 2018 y, en consecuencia, el magistrado anuló el acuerdo de la junta directiva por el que se invalidó su candidatura.

Noval entiende que el presidente de la entidad, Jenaro Soto, «tiene ahora un mes de plazo para acatar la sentencia y para revisar los avales y validar la candidatura». Y como acaba de determinar el juez, la aspirante al cargo podrá mostrar, simplemente, las fotocopias de los DNI de sus avalistas, pero no estará obligada a dejarlas en depósito.

«Contamos con que ahora va a cumplir con la legalidad y si no lo hace, volveremos a demandarle en los tribunales», advirtió ayer la candidata al presidente de Festejos. En cuanto al anuncio, realizado por Soto tras conocer la sentencia, de que podría adelantar la convocatoria electoral al mes de junio, Noval comentó que no le merece ninguna credibilidad. «Cuántas veces dijo que se iba a ir y no lo cumplió ni una sola vez; y de la convocatoria de elecciones ya va diciendo cuatro fechas diferentes: primero agosto, luego en octubre, después mayo y ahora junio», lamentó.

Lucía Noval encabezó la única candidatura a presidir la Sociedad de Festejos, y presentó 106 avales, aunque veinte de ellos fueron desestimados por diferentes causas, si bien superaban holgadamente el mínimo de setenta firmas establecido en la convocatoria. Su equipo estaba formado por Aurelio Díaz Moro (vicepresidente), Elena Díaz Alonso (secretaria) y Bibiana Martínez García (tesorera).

Falta por saber también si la Sociedad de Festejos optará, finalmente, por recurrir la sentencia, para lo que dispone de un plazo de veinte días. El abogado de la entidad sigue convencido de que la demanda de Lucía Noval se presentó fuera de plazo, un planteamiento que fue desestimado por el juez.