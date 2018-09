Lugones exige más personal en la Tenencia de Alcaldía para evitar las «colas en el registro» Edificio de la Tenencia de Alcaldía de Lugones. / IMANOL RIMADA Colectivos de la localidad lamentan que los trámites se prolongan en exceso y reivindican que son el núcleo urbano con mayor población de Siero MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:11

Vecinos y colectivos de Lugones consideran que la labor que presta la Tenencia de Alcaldía de la localidad debería de reforzarse con más personal. Da servicio a, aproximadamente, 25.000 ciudadanos, que pueden realizar diferentes gestiones administrativas sin tener que trasladarse a la Pola. Son muchos los vecinos que consideran que, en ocasiones, los trámites en el organismo se dilatan en demasía.

Christian Álvarez, fundador de la agrupación Lugones se mueve explicó que «hace unos años uno de los trabajadores se jubiló y se quedó un solo responsable para el registro, provocando colas de dos horas en el registro de cualquier documento».

Consideró que «deberían tener siempre a tres trabajadores, tal y como ocurre en Pola de Siero, ya que aquí la población es mayor y también se realizan numerosos trámites». Otra de las quejas tiene que ver con el tamaño del equipamiento. «La sala de espera es pequeña; esperemos que esto mejore con el nuevo edificio polivalente y con una plantilla acorde a las necesidades». Un portavoz de la plataforma Lugones en pie explicó que «la falta de personal en la Tenencia de Alcaldía ya viene de muy atrás. Nosotros también hemos recibido quejas de vecinos que nos piden que se visibilice el problema». Abundó que el hecho de que «Lugones tenga esta oficina no es casualidad, pero no sirve de nada si no se dota de los servicios y el personal necesarios».

Recalcó que Lugones es el núcleo urbano con mayor densidad de población del concejo de Siero y el que mayor crecimiento experimenta año tras año. «Todo esto conlleva unas necesidades de servicios al ciudadano que no tenemos bien cubiertas, algunas de ellas, inexistentes. Lugones llena gran parte de las arcas del Ayuntamiento de Siero y no vemos que esto sea devuelto de forma proporcional y eficiente al pueblo, más allá de algunos proyectos que se llevan a cabo sin consultar», resaltó. «El que Pola de Siero sea la capital es algo anecdótico. La gente de Lugones no hacemos vida en La Pola y cualquier servicio que nos ofrezcan allí está demasiado lejos. Estamos cerca de Oviedo, pero ir a la Pola es como ir a Gijón», añadió. Por tanto, creen necesario y urgente «que se dote a la población con mayor número de habitantes del concejo de una Tenencia de Alcaldía que cubra las necesidades que pueda tener Lugones y se amplíe el personal».