Lugones se hace un hueco en Liverpool Chus posa en su réplica del Cavern Club, que emula las paredes de la sala de Liverpool. / IMANOL RIMADA El Lennon's Bar traslada un año más su buen rollo y pasión por la música al emblemático Cavern Club, donde tiene una fecha reservada cada año MÓNICA RIVERO Domingo, 9 junio 2019, 02:07

E l bar Lennon's de Lugones «huele a Beatles por todos lados», sostiene su dueño Chus Lennon, que ya lleva con orgullo que se le conozca por el apellido del músico británico. Hace varios años creó 'Hope to be there' como catapulta a Liverpool. El sueño de este fanático era organizar un concierto en el mítico The Cavern Club, escenario que ha replicado ladrillo a ladrillo en su propio bar.

'Hope to be there' fue el asunto del correo que envió a la directiva del club en 2015 para solicitar un hueco en su agenda, aunque «no esperaba que me contestaran ni de coña», admite entre risas.

El primer año fueron sesenta y siete personas acompañando a cuatro bandas asturianas. El buen rollo y el gusto por la música de los lugonenses sedujeron a The Cavern Club, que desde entonces guarda una fecha anual para 'Hope to be there' y todo aquel que tenga ganas de pasar un buen rato sazonado con risas y música. Actualmente la fecha del Lennon's Bar es la única para España, ya que muy difícilmente se consigue hacer hueco a nivel internacional en el club de culto.

Parte de la experiencia es visitar al que ya es un amigo, el gerente de la sala, Jon Keats. «A base de anécdotas con los años hemos creado una relación muy guapa», cuenta. «Todos los años voy tres o cuatro veces primero; dos meses antes del concierto para empapelar la ciudad con los pósters de la cita». Acaba de volver de su última visita a Liverpool, pero ya tiene fecha para organizar el evento del año que viene mientras saborea los recuerdos de este fin de semana.

Un gaitero en The Cavern Club

En este quinto festival ha sorprendido a todos los asistentes con una novedad en la historia de The Cavern Club. Durante su intervención tocó 'Mull of Kintyre', «un 'Asturias Patria Querida' pero de otra región», explica. Entonces cuando entró en escena el gaitero avilesino conocido como Ajo, que acompañó «humildemente» la pieza ante el asombro de los allí presentes. «No lo sabía nadie, estuvimos ensayando en secreto», desvela.

Chus asegura que este año ha sido para él el más emocionante junto con su estreno. La comitiva del Lennon's, pudo disfrutar además de la ya habitual hospitalidad británica, de una cena de recepción con comida típica en frente del Club. Y el sábado calentaron motores trasladando un trocito de cultura española a Liverpool, cantando temas como 'La chica de ayer' o 'Hay poco Rock and Roll'.

No faltaron las visitas a las emblemáticas Penny Lane y Strawberry Fields, que da nombre a un tema de los Beatles.

La música es solo parte del atractivo del evento: «Habrá gente a la que no le importen los Beatles, pero todos se lo pasan genial. Tenemos mil anécdotas y la mayoría me dan las gracias y dicen que se apuntan para el año que viene», afirma mientras muestra fotos del viaje.