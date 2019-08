«El Lugones industrial vio nacer las fiestas de El Carbayu, le debemos mucho» Largas colas para la gran paellada El alcalde Ángel García reivindica en su pregón «un mundo más positivo» en el que no prevalezca el enfrentamiento y la bronca JUAN VEGA LUGONES. Sábado, 3 agosto 2019, 00:06

Ángel García es alcalde de Siero, vecino de Lugones y también, ayer, pregonero de las fiestas de El Carbayu. Unas fiestas que siente suyas, que siempre ha disfrutado y que ayer inauguró ante un nutrido público con el ánimo de «no aburrir».

Tras destacar los orígenes de las fiestas lugonenses, en 1926, y agradecer la labor de la Sociedad de Festejos de Nuestra Señora del Buen Suceso y de su actual presidente Manuel Antonio Fernández, Manolito 'El Pegu', advirtió que él era un actor secundario: «No quiero hablar de mí», dijo. Lo que no olvidó fue su condición de político: «Celebramos estas fiestas en un país que ahora mismo no tiene gobierno, y cada día que pasa parece más difícil llegar a acuerdos. Prevalece el enfrentamiento y la bronca», apuntó, a la par que abogó por construir un mundo «positivo» y para ello, aseguró, «las fiestas pueden hacer mucho». Sobre todo, la de El Carbayu porque «en ella encontramos valores, que son una parte fundamental que en toda fiesta no podemos olvidar». Destacó que «la tolerancia, el respeto, la amistad, la solidaridad...» están en esta celebración, valores que, fuera, «pronunciamos mucho y practicamos poco».

Dicho esto, hizo un homenaje «al Lugones industrial, el que vio nacer estas fiestas, que nada o poco tiene que ver con el actual, pero al que debemos mucho». «A esa pequeña gran revolución industrial debo yo estar hoy aquí». La familia de García se trasladó desde Moreda a Lugones en busca de trabajo cuando él tan solo tenía seis meses, por lo que más que «un lugonense de toda la vida», le gusta decir que es «un europeo de toda la vida».

Un «europeo», eso sí, que ha «crecido, estudiado, jugado, reído y disfrutado» de las fiestas de El Carbayu, pero también de Santa Isabel y del Peralón, dijo, porque, a pesar de no querer hablar de él, al final lo hizo. Y hasta, sin pelos en la lengua: «Sí, he hecho botellón aquí. A mí me tocó el cambio de las copas en vaso de tubo, en la barra de un bar, al botellón en el muro de Pedro. Soy de las primeras generaciones que inventaron el botellón», bromeó para recordar el mundo cambiante en el que vivimos.

Finalmente, esperó que esta nueva edición sea aún mejor que la anterior. El público ya está poniendo de su parte. Ayer centenares de romeros hicieron una interminable cola para poder disfrutar de su ración correspondiente de la gran paellada. A las once de la noche, fue la primera Gran Verbena de las fiestas con Acordes y Españoles. Hoy, la fiesta continúa.