Macías niega decisiones políticas en el expediente de la gasolinera de Ullaga La edil de Urbanismo insta a los portavoces de Somos e IU a que sean ellos los que dimitan si el proceso se resuelve de forma favorable LYDIA IS LA POLA. Viernes, 18 enero 2019, 00:11

La concejala de Urbanismo de Siero, Noelia Macías, salió ayer al paso de la petición de los portavoces de Somos e Izquierda Unida, Javier Pintado y Edgar Cosío, para que dimitiera de forma inmediata tras la última sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo que la responsabiliza directamente de no haber ejecutado una sentencia firme anterior para paralizar la actividad de la gasolinera ubicada junto a la glorieta de Ullaga, en la Pola.

Ambos portavoces también pusieron en duda que el proceder de la concejala respondiera a decisiones políticas, un extremo que Macías negó rotundamente. «Aquí no hay decisiones políticas, ni mías, ni del alcalde ni del equipo de gobierno, aquí lo que se han seguido siempre han sido las directrices que nos han dado los servicios jurídicos, tanto los internos como el abogado contratado para este expediente, siempre buscando la mayor garantía de los intereses municipales», aseguró.

En cuanto a la petición de dimisión, la edil retó a Pintado y a Cosío a «que si todo esto se resuelve favorablemente para los intereses municipales de aquí a mayo, se plantean dimitir también, primero, por tener tan poca altura de miras, por venir haciendo una oposición tan inútil a lo largo de estos casi cuatro años de mandato y por no haber sido capaces de aportar nada positivo a este municipio».

La titular de Urbanismo recordó que «no han apoyado ni una sola de las iniciativas que han sido puestas encima de la mesa por el Ayuntamiento» y añadió que «ser partido de la oposición es otra cosa más que dedicarse a pedir dimisiones y a generar alarma; los ciudadanos nos eligen para que hagamos una oposición de calidad y aportemos al municipio, no el no por el no, que es lo tienen encima de la mesa estos dos partidos».

Asimismo, Macías explicó que el equipo de gobierno está valorando la estrategia a seguir a partir de ahora e insistió en que «todas las actuaciones que se han seguido durante la tramitación del expediente y durante el procedimiento judicial siempre han sido velando por los intereses del Ayuntamiento».

Por otro lado, garantizó que «vamos a seguir trabajando con altura de miras, con el máximo respeto y prudencia a las resoluciones judiciales y asesorados en todo momento por los técnicos y por los abogados que tenemos contratados».