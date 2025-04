El Mago Nacho vuelve por Navidad

JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Miércoles, 11 de diciembre 2019, 00:21 | Actualizado 08:16h. Comenta Compartir

El Mago Nacho vuelve a casa por Navidad. El ilusionista noreñense afincado en la Pola Ignacio González Rodríguez presentará este sábado en el Auditorio (18 horas, 6 euros) su último espectáculo 'El mentalista', con el que lleva girando desde el año pasado. «Es un show especial, para un público familiar y llevado a un terreno divertido», explica.

La función, de una hora de duración, consta de seis números, aunque anuncia que tiene preparada «alguna sorpresa» al actuar ante su gente. Uno de ellos le resultará familiar a cualquier padre y consistirá en «adivinar qué piensa tu hijo, por qué no te atiende, ni te obedece, o por qué en casa de los abuelos come de todo y en su casa no quiere comer», comenta.

Habrá otro número de adivinación del Premio de la Lotería con una escenificación del sorteo. Explica que este truco fue creado en 1973 por el mentalista de origen alemán David Berglas, quien instaló una urna de metacrilato en pleno Piccadilly Circus, de Londres, y llegó a «paralizar la ciudad». Con posterioridad, ese número fue popularizado por el asturiano Anthony Blake, del que el Mago Nacho se considera un gran admirador. De hecho, anuncia que hará un guiño a la controversia que generó una de sus adivinaciones. «Es un juego muy limpio, una obra maestra», afirma, «pero también hay mucho riesgo y se necesita mucha psicología». Para realizar este número, el Mago Nacho subirá al escenario a «ocho o nueve» personas, pero involucrará a todo el auditorio.

También habrá adivinaciones con cartas 'zener', creadas en los años treinta por el psicólogo americano Karl Zener, o un número de faquirismo, donde el ilusionista caminará sobre cristales de botellas de vino donadas por el bar poleso La Teya. «No hay truco; de hecho, voy a comentar que ningún padre le diga al hijo que sabe cómo lo hace el mago», bromea.

Con música propia

Una de las novedades del show del sábado es que será el primer espectáculo en el que toda la música que sonará ha sido compuesta por el propio artista. «Lo grabé con el programa Cubase con sintetizador Roland y teclados», afirma.

El Mago Nacho lleva medio centenar de representaciones durante el presente año. Y anuncia que en 2020 estrenará otro espectáculo de magia de cerca con cartas y monedas, que llevará por nombre 'Más cerca, por favor'. Es un género que le gusta mucho y que suele desarrollar en eventos más reducidos, pero su idea es poder presentarlo en un circuito de teatros alternativos. La magia de cerca es una de las especialidades de Juan Tamariz, otro de sus referentes en el mundo del ilusionismo.