El Mercáu Polesu se estrena con la recreación histórica de la Carta Puebla La recreación histórica de la concesión de la Carta Puebla a los moradores de Siero por el Rey Alfonso X en el año 1270. / FOTOS IMANOL RIMADA Los artesanos de güevos pintos siguen mostrando su imaginación con unas piezas de ñandú y emú con textos en braille o una serie de mineros JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Viernes, 19 abril 2019, 01:36

El sexto Mercáu Polesu abrió ayer sus puertas en la plaza cubierta con diecinueve puestos de artesanos de güevos pintos y medio centenar de expositores de productos variados. La inauguración coincidió con la primera lluvia de la jornada, que hizo que la Sociedad de Festejos decidiera, por segundo año consecutivo, desarrollar el evento a cubierto hasta el domingo.

Los artesanos vuelven a superarse un año más incorporando propuestas imaginativas para decorar los ejemplares de diferentes tipos de aves: desde los más habituales de gallina, coría u oca hasta los de mayor tamaño de avestruz, ñandú o emú. Uno de los puestos más originales era el de artesana sierense Marisa Alonso, quien exponía unos güevos de ñandú, de color amarillo y nacarado, y de emú, verde y áspero, con un texto el braille, el sistema de lectura táctil para los invidentes. Al preguntarle si conocía los signos de esa escritura en relieve, respondía sonriente: «Saquelo por internet, que es muy cotilla».

Junto a ella, se encontraba la artista colombiana Nancy Velásquez, otra habitual de la feria, en cuyo puesto destacaba una serie de mineros inspirada en sus lecturas sobre la Revolución del 34 o la Huelgona minera de 1962. «Me apasioné mucho con el tema», comentaba. Otro de los puestos más visitados es el de Mariana Fano con sus piezas dedicadas a pintores famosos como René Magritte, Edvard Munch, Vicent Van Gogh o Frida Kahlo.

El resto del mercado oferta todo tipo de alimentación -embutidos, quesos, empanadas, conservas, repostería, golosinas o especias-, artesanía, bisutería, juguetes, zapatillas o sacos térmicos. El presidente de Festejos, Jenaro Soto, justificaba la ubicación en la plaza por deseo expreso de los participantes. «Hasta doce expositores me dijeron que si se hacía en el parque, no venían, porque no querían arriesgarse a que hubiera mal tiempo».

El acto central de la primera jornada fue la representación histórica, que rememora la concesión del Rey Alfonso X, en el año 1270 en Burgos, de la Carta Puebla a los moradores de Siero. Participaron caracterizados el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, además de tres actores de la asociación El Cencerru.

El Mercáu Polesu reabrirá sus puertas hoy desde el mediodía y hasta las 22 horas con un amplio programa de actividades.