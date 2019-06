Miguel Menéndez: «Llevo haciendo teatro desde que recuerdo» Miguel Menéndez posa en el escenario de su colegio. / IMANOL RIMADA El joven actor y estudiante de primero de bachillerato en El Palacio de Granda comienza a buscarse un hueco en los castings MÓNICA RIVERO GRANDA. Domingo, 23 junio 2019, 02:02

Miguel Menéndez, alumno de primero de Bachillerato del colegio Palacio de Granda ha sido dos veces distinguido con la mención especial al mejor actor en la fase autonómica de los Premios Buero de Teatro Joven. Forma parte además de la Escuela de Artes Escénicas de Oviedo. «Llevo haciendo teatro desde que recuerdo», comenta Menéndez , que es el primero en presentarse voluntario en el colegio para cualquier actividad que le permita disfrazarse. «Me encanta, siempre me ha gustado», dice.

A pesar de su talento, no olvida los estudios, está por Ciencias y escogiendo «cosas complicadas, como Física» que le «llaman la atención». Admite tener cierta inclinación hacia la música, aunque ve difícil dar el salto sin haber estudiado en el Conservatorio.

Como actor se toma su carrera «con calma» aunque ya comienza a intentar entrar en algunos castings y campus y no descarta dar clases a otros chicos como él a los que recomienda «olvidar quién eres y dónde estás y meterse en las nuevas circunstancias que estás interpretando».

En esta segunda ocasión ha sido galardonado por su interpretación del atracador 'Tocho' en la obra 'La estanquera de Vallecas' (Miguel de Santos). La primera mención, por su papel de 'Carlos' en 'Melocotón en almíbar' (Miguel Mihura) le pilló por sorpresa:«Yo seguía con mi vida y Sara (su profesora), me decía que había enviado la obra al concurso...Hasta que me llegó un día entusiasmada contándome que había ganado un premio», relata Menéndez, que añade con humildad que no sólo él se habá llevado el honor. «Todo el grupo ganó una distinción por el montaje».

Él mismo reconoce que resulta «curioso» que sus dos papeles como atracador (de un estanco y una joyería) hayan ido premiados. Aunque no es que presente predileccion por este tipo de personajes. «Coincidió»,explica. «En 'Melocotón en almíbar' ni siquiera es un atraco en sí, el personaje que se lleva las joyas lo hace por error», explica divertido.

Menéndez no solo actúa en el ámbito escolar, con la Escuela de Artes Escénicas ha representado ya una obra en el Campoamor. «Coincidía con su 125 aniversario y aunque realicé un rol muy pequeñito pude ver todo por dentro y todos nos sentimos como verdaderas estrellas»,recuerda con cariño de la primera vez que se subió a las tablas del primer teatro de Asturias.