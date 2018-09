«Sería el momento de apostar por Guillermo Martínez para alcalde» Manuel Villa en su domicilio de La Rotella. / PABLO NOSTI «A Ángel García le falta cintura y es un ególatra, el pacto PSOE-Foro es un matrimonio antinatura y la oposición de Siero es nula, inexistente» Manuel Villa Díaz Exalcalde socialista de Siero durante el período 1979-1995 JOSÉ CEZÓN VALDESOTO. Lunes, 10 septiembre 2018, 00:44

Manuel Marino Villa Díaz (El Cotayu, 1938) fue el primer alcalde de Siero de la democracia entre 1979 y 1995, y militante socialista entre abril de 1958 y el año 2000. Esta semana rompió su silencio para criticar las políticas municipales en la zona rural y con los servicios públicos. Y mantiene intacto su verbo acerado.

-¿Qué opina del acuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Foro en Siero?

--Es un matrimonio antinatura. Desde el punto de vista ideológico, es algo inverosímil, y desde el punto de vista práctico, no se ve por ninguna parte.

-¿Y si sirve para desbloquear presupuestos y realizar inversiones?

-Hay otras fórmulas. Yo tuve mayoría absoluta solamente un mandato. Estuve otros cuatro en minoría y se votaron unos presupuestos.

-¿Y qué le parece la labor de la oposición en Siero?

-Nula, inexistente. Yo alucino, porque a veces hablo con alguno de ellos y veo apatía; no tienes por dónde cogerlo, parece gelatina.

-Usted considera que se están desmantelando los servicios públicos municipales.

-Completamente, eso es un desastre. Aguas es quizás el servicio que más sufrió, el eléctrico quedó en chasis, Obras no existe, todo se externalizó. El Ayuntamiento tiene que tener unos servicios propios tan fuertes como sea posible. La policía municipal se fue dejando de lado también, no tiene efectivos suficientes. Las necesidades de ayer no son las mismas que las de hoy, y mañana serán otras.

-Pero siempre se dice que hubo leyes estatales que impidieron crear nuevas plazas.

-Yo no creo que las leyes estatales impidan que las jubilaciones, al menos, se cubriesen. Si tienes un puesto que se extinguió por jubilación, pero no lo amortizaste, en los presupuestos tiene que figurar ese gasto al capítulo 1, que es el salario. Habría otra fórmula, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ella, que sería poner trabajadores a tiempo parcial. No se hizo nada y los desbordó.

-¿Cómo ve el concejo en general?

-Hay cosas que se están haciendo bien, sin duda alguna, como la gran infraestructura o la mediana, pero el concejo está desequilibrándose completamente. Tú mira las inversiones que se hacen en la zona rural, la Pola o El Berrón y las que se hacen desde La Fresneda hacia Lugones.

-El gobierno siempre afirma que quiere destinar, al menos, un tercio de la inversión a la zona rural.

-Pueden tener un tercio presupuestado para la zona rural, pero si no lo utilizan es como si no tuviéramos nada. Yo creo que van a tener en las próximas elecciones municipales un batacazo serio.

-¿Qué opina del alcalde de Siero, Ángel García?

-Le falta cintura, está imbuido en su propia persona, es un ególatra y está haciendo cosas que no entiendo. Creo que estaría mejor en el Fondo Monetario Internacional que de alcalde, porque parece ser que es buen gestor económico. Se pasa por encima la embajada, los encargados del Ministerio de Asuntos Exteriores y las entidades patronales. Viajó más él que (Abel) Matutes cuando era ministro de Exteriores. ¿Y eso en qué benefició a Siero? Pues un despilfarro económico para las arcas municipales, que no tiene ninguna justificación.

-Hablando de economía, ¿le sorprendió que en el chigre de Tuilla de la madre de José Ángel Fernández Villa hicieran tanta caja?

-Ya me tocaste la fibra sensible (risas). José Ángel y yo éramos aceite y agua y, en múltiples ocasiones, me enfrenté a él personalmente. Y, además, fue en el momento que le llamaban 'El Tigre'. A mí intentó hacerme la vida imposible en el Ayuntamiento, porque me negué a aportar ni un céntimo para Rodiezmo. Yo entendía que el que quisiera podía ir si le daba la gana y el que no, que se quedara en casa, pero no comprendo por qué un Ayuntamiento tiene que darle a un sindicato medios económicos para hacer una actividad. En la sede del SOMA, tuve ocasión de decirle varias veces si tenía alguna auditoría preparada y si la contabilidad del sindicato era completamente aparte, o la llevaban quienes tenían el sindicato en sus manos. No se me contestó y yo sabía por qué lo decía. En una contabilidad de un sindicato no es lógico que vayas y cojas de la caja. Y la última enganchada fue bastante seria cuando lo de Lláscares. Se encierran los obreros en el Pozu Candín y yo fui, como a casi todos los pozos de la zona. Me encontré con él y me hizo una reflexión que me pareció un tanto hipócrita. Yo le pregunté que por qué se producía el encierro en ese momento y me dijo que porque era necesario. Y le dije '¿necesario para qué?, tú sabes que esta mina está abocada al cierre dentro de unos meses'. Y me respondió 'ah, no'. Va a decirme a mí que no lo sabía estando en el meollo de Hunosa y demás. Le dije que, desde el punto de vista sindical, era una barbaridad, porque era meter a esos chavales más adentro del pozo. Marchó y me dejó con la palabra en la boca. Y pasaron unos días y lo volví a encontrar allí y me dijo 'no, a ver si salen, porque esto pinta mal', No se puede llevar a los trabajadores a una huelga por la cuestión de la minería. ¿Dónde está aquella frase famosa suya de 'antes de cerrar un pozo, hay que pasar por encima de mi cadáver'? Pero si cerraron las minas en Alemania, Bélgica, Holanda...en todos los sitios, y viene aquí un siete centímetros y se pone a decir barbaridades.

-¿Pero le sorprendieron las acusaciones que pesan sobre él?

-No, no me sorprendió nada por muchas razones. Quizás tendrían que sorprenderse algunos de sus lacayos, que en Pola de Siero intentaron hacer la vida imposible y controlar desde sus aledaños el Ayuntamiento, pero no lo consiguieron.

-¿Pero no cree también que ahora nos están intentado 'colar' que él fue el único culpable?

-Es no es verdad, todo dios mamó de la cabra y la pobre cabra ya no daba más leche. ¿Postigo era otro caso aparte? Y como Postigo puedo citar a cuatro o cinco que no ha lugar, porque están escondidinos a ver si nadie se acuerda de ellos, pero están ahí.

-Pero casi nadie se atrevió a toserle en aquel momento.

-Porque esos que no se atrevieron a toserle estaban mamando de la ubre y tenía unas prebendas.

Barbón y Guillermo Martínez

-¿Le parece Adrián Barbón un buen candidato regional para el PSOE?

-Yo creo que si no le putean, puede ser un buen candidato. Tiene fibra y materia suficiente y creo que es un buen chaval y va a tener futuro. Tiene la sinceridad de hacer las cosas como un militante que se interesa por los problemas de la militancia. Hombre, si me preguntaras para Siero, yo siempre aposté por Guillermo (Martínez), y ahora sería el momento de apostar mucho más aún por él para alcalde. Si termina el mandato Javier Fernández y pudiera estar en Siero a un tío que conoció la administración del Principado durante ocho años, este hombre sería una joya de la corona para el municipio. Tiene una cabeza muy bien amueblada, es tolerante, es un hombre que sabe escuchar y hoy tiene la administración dominada por completo. En los años que lleva en el Principado, prácticamente hizo él de presidente y fue el que se desenvolvió con todos los marrones.

-Aunque esa posibilidad parece inviable en este momento.

-Totalmente inviable, porque yo creo que le tienen hasta odio. Lo digo por las cosas que salieron en la prensa sobre él: que si había marchado o les había traicionado.

-¿Y qué opina de Pedro Sánchez?

-Ya veremos. La cuestión política está muy enrevesada y difícil y ya no se trata de aguantar y vencer. No hay materia para poder dominar las embestidas de la oposición. Y con Podemos la sinceridad dura lo que dura una cerilla. Yo no tengo ninguna confianza, porque creo que Podemos cogió la herencia de Carrillo y La Pasionaria.

-¿Se parece en algo Pablo Iglesias Turrión a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE?

-Eso es como si me preguntas en qué me parezco yo a Marilyn Monroe.

-¿No tiene un buen concepto de 'El Coletas'?

-Ni bueno, ni malo. Es un chaval que llegó pisando cabezas y creyéndose que era el rey del mambo. Luego fue descubriendo que la vida política es otra cosa, que no basta salir en las tribunas diciendo que eres el mejor; los huevos hay que ponerlos en la cesta y llevó tropezones a punta pala. Después tiene unos problemas internos bastante gordos y el partido se 'esmigaya'.