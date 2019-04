Moriyón propone paralizar el túnel de Anes «hasta que cumpla la normativa» Eduardo Martínez, Carmen Moriyón, Juan Blanco y Carmen Fernández, con el túnel al fondo. / PABLO NOSTI La candidata de Foro visita la zona y anuncia que la petición se formulará tanto en el Ayuntamiento de Siero como en el Principado JOSÉ CEZÓN ANES (SIERO). Miércoles, 10 abril 2019, 00:22

Foro Asturias solicitará la paralización cautelar e indefinida de todos los ensayos de incendios en el túnel de San Pedro de Anes «hasta que cumpla la normativa medioambiental». Así lo anunció ayer la presidenta del partido y candidata autonómica, Carmén Moriyón, durante una visita a la parroquia, donde estuvo acompañada de la diputada Carmen Fernández y del portavoz y cabeza de lista municipal, Eduardo Martínez Llosa. La petición se formulará tanto en el Ayuntamiento de Siero como ante la Junta General del Principado.

«No es caprichoso y parece lo más sensato, razonable y coherente decir que el túnel deje de funcionar hasta que no cumpla la normativa», reiteró Moriyón. La candidata añadió que, en este caso concreto, no se produce «la disyuntiva y la pelea diaria» que surge con otras industrias cuando se habla de inversiones y de la necesidad de mantener los puestos de trabajo de calidad. «Aquí no estamos hablando de una actividad industrial productiva, sino de una situación que no genera ningún puesto de trabajo y que es un banco de pruebas para una cosa, que no decimos que no sea necesaria, pero que cumpla la normativa; solo se pide eso», dijo. Martínez Llosa puntualizó que en realidad «sí están en juego los puestos de trabajo, pero los de las empresas que nos rodean», en alusión a las explotaciones ganaderas, los cultivos o las empresas ecológicas o de turismo rural existentes en Anes.

Moriyón se refirió también a los 800.000 euros de inversión para el túnel de San Pedro, que el consejero de Industria, Isaac Pola, anunció hace dos meses en una visita a Siero y que consistirían en implantar un nuevo método de depuración de emisiones y un sistema de seguridad. «El diseño de un sistema lleva su tiempo», dijo para reforzar su planteamiento.

Martínez comentó, por otro lado, que la situación actual del túnel difiere por completo de cuando era alcalde de Siero, «porque no había prácticamente actividad». Los ensayos se intensificaron a partir de 2017 cuando la Fundación Barredo concedió la gestión a una empresa. Uno de los damnificados, Juan Blanco -propietario de una empresa de producción ecológica y otra de turismo rural en Anes- confirmó que «antes de 2017, la actividad era muy escasa y los vecinos lo tolerábamos, pero ahora es excesivo». De una prueba al trimestre, se ha pasado a ensayos casi semanales con grandes emisiones de humo, apuntó. «La tolerancia por parte de los vecinos está desmostrada», apostilló Martínez, quien insistió en que no se oponen a ese equipamiento si cumple con los requisitos para desarrollar la actividad.

Blanco echa en falta también «una ordenación del territorio» que impida «la colisión de intereses» entre la actividad contaminante del túnel - que en su día se presentó como un proyecto de I+D+I- y las empresas agroalimentarias y turísticas de la parroquia, que están asentadas desde antes de su apertura. También lamentó la pasividad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Siero.