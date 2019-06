La mujer fallecida en su domicilio de El Berrón «no estaba sola, yo cuidaba de ella» MÓNICA RIVERO EL BERRÓN. Martes, 4 junio 2019, 00:12

«Yo cuidaba de ella, no estaba sola, como dicen los vecinos». Son palabras de Eva María Valle Rodríguez, quien hasta que se trasladó a vivir a Colloto compartió su día a día con María Mercedes Roiz Crespo, que apareció muerta el pasado viernes en su domicilio. «Ella decía que yo era su hija adoptiva», aseveró.

«Al ver que sus vecinos pensaban que nadie cuidaba de ella», ha querido salir a la luz, para aclarar que no estaba sola: «No he podido dejarlo pasar», confesó Valle, a la que unían 35 años de amistad con la difunta. «Hablábamos dos horas cada vez que me llamaba y si no podía ir yo a verla, mandaba a alguien», explicó.

Puntualizó las palabras de los vecinos: su amiga «no estaba loca», ni tampoco desvariaba en los últimos días: «Yo no le noté nada, me llamó varias veces por semana y estaba perfectamente». «Iba con ella al médico siempre que podía. Tenía problemas respiratorios en parte por el tabaco y dolor en las cervicales, había estado yendo a rehabilitación, así que le dolería el cuello y no la cabeza, aunque también era habitual en ella», prosiguió Valle.

«Yo solo quiero cerrar este capítulo y que se haga justicia», terminaba.

La Policía Local de Siero recuperó en la madrugada del pasado viernes el cuerpo sin vida de la vecina de El Berrón, que yacía en su domicilio situado en la calle Picu Pienzu de la localidad. La mujer, de 58 años de edad, fue vista por última vez el miércoles por la mañana.