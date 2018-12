«Nos negamos de raíz a que se instale el punto limpio en La Fresneda» Salvador Peralta. / IMANOL RIMADA «Lo que esta urbanización necesita es una especie de alcalde de barrio; esto tampoco es tan grande como para que no lo pueda llevar un equipo de tres o cuatro personas» Salvador Peralta Candidato a presidente de la PVF MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA. Viernes, 14 diciembre 2018, 00:53

Salvador Peralta, candidato a presidir la Plataforma Vecinal de La Fresneda, cree que la formación debe recuperar el contacto con los vecinos a pie de calle.

-¿Qué le ha llevado a presentarse?

-Este es un paso más en la trayectoria que llevo desarrollando aquí en La Fresneda. Esta es la segunda legislatura en la que colaboro con la plataforma y la candidatura surge del interés que me despierta el tema vecinal. También estuve cuatro años en la asociación de vecinos haciendo una labor satisfactoria. La idea es seguir con lo que se empezó, con ilusión y ganas de hacer cosas por los vecinos.

-¿Cuáles son las principales necesidades de La Fresneda?

-El contacto con los vecinos. Que sientan que están atendidos en primera persona y que haya una comunicación directa de sus problemas con la persona que va a trasladarlos al Ayuntamiento. Que se atiendan las reivindicaciones de limpieza, cómo se desarrollan las obras, la solución a la masificación en colegios...

-¿Qué puntos destaca de su programa?

-La limpieza, recogida de residuos y podas es fundamental. También es importantísimo el buen funcionamiento de las instalaciones municipales de alumbrado, calefacción... y está el tema de las mascotas. Pienso que tiene que estar regulado. Debemos estar bien asesorados y si hay viabilidad para que las mascotas puedan tener sus espacios para que corran libres estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa. Pero tiene que estar consensuada con vecinos a favor y en contra. Nos negamos de raíz a que se ponga el punto limpio dentro de la urbanización. Se puede ayudar al Ayuntamiento en la búsqueda de otro emplazamiento, pero siempre fuera de la urbanización y respetando el medio ambiente. También queremos plantear a la asociación que no se masifiquen las fiestas, sean más moderadas y, si se puede, trasladarlas a una zona habilitada. Nuestra candidatura no pide cosas que no sean asequibles y viables.

-¿Por qué no se ha presentado una candidatura conjunta?

-Somos vecinos y nos conocemos mucho. El no acercamiento lo planteo desde el punto de vista de que no veo cómo la otra candidatura quiere presidir el partido pero luego no quiere involucrarse en la concejalía. En La Fresneda lo que la gente necesita es una especie de alcalde de barrio. Esto tampoco es tan grande para que no lo pueda llevar un equipo de tres o cuatro personas y no delegar en diez personas; al final se diluye la responsabilidad.