Los niños se adueñan de El Carbayu Los pequeños corredores lo dieron todo en la competición. / J. V. Los más pequeños disfrutan en Lugones de juegos y de una prueba de ciclismo JUAN VEGA LUGONES. Domingo, 4 agosto 2019, 00:54

Las fiestas de El Carbayu de Lugones dedicaron la jornada sabatina a los herederos de la fiesta, los más pequeños. Centenares de ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar de un programa de actividades para todos los gustos y para todas las edades.

A las cuatro, de la tarde en el recinto del prau, comenzó la diversión con los tradicionales juegos infantiles, como la cuerda, las sillas, el limbo o, simplemente, explotar un globo con los pies. Alfredo Secades, delegado de juegos infantiles de la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso, aseguró que los niños se lo pasan «bomba». A medida que se sucedían los juegos, la excitación de los más pequeños iba en aumento. Paz Suárez Crespo, de 6 años de edad, comentó que no es la primera vez que acude a la sesión infantil. Lo que más le gusta es «el juego de las sillas». Por el contrario, su hermana Noah, de 4 años, debutó en las fiestas. «¡Voy a jugar a todo!», exclamó. «Hay que ir introduciéndolas en la fiesta», dijo la madre de las pequeñas, Agustina Crespo. De hecho, tampoco faltaron por la tarde, lo malo es que «por la noche no me aguantan», bromeó.

11 30 horas. XXI ofrenda floral en la capilla de Nuestra Señora del Buen Suceso. 13 horas Celebración de la Santa Misa oficiada por el párroco de la localidad. Al final de la misma, tendrá lugar la procesión de la Virgen, que estará acompañada de grupos folclóricos y por la Banda de Música de la Ciudad de Oviedo. Al término. descarga de cohetes. 14 15 horas. Concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. 22 horas Gran romería y gran verbena con la orquesta Dominó y DJ de Primera Linea.

A escasos metros del recinto festivo, se disputó el VII Circuito de la Escuelas de Ciclismo que contó con casi doscientos participantes de escuelas de todo el Principado de Asturias y de León. Los corredores, de todas las edades, se enfrentaron a un circuito muy completo con zonas de llano, subidas y bajadas.

Adrián Prieto, de la escuela de ciclismo de Bembibre (León), que se considera un «gran escalador», aseguró que el final en alto del circuito, de un kilómetro de longitud, le vendría «muy bien».

El Carbayu volvió a triunfar con los más pequeños. Hoy las fiestas siguen.