Noreña se abrocha el cinturón Uno de los alumnos comprueba que todos tengan correctamente abrochado el cinturón. / PABLO NOSTI Alumnos de Primaria imparten consejos sobre seguridad vial a otros compañeros y a alumnos de Adepas MÓNICA RIVERO NOREÑA. Sábado, 11 mayo 2019, 02:00

«Estamos haciendo una cosa que no se ha hecho nunca en el mundo mundial», contaba a los niños del colegio Público condadode Noreña y a alumnos de Adepas Raimundo García, que no pudo engañar ninguno contándoles que era del Consorcio de Bomberos de Zamora porque no es la primera vez que va a informar desde la Policía Local noreñense sobre seguridad vial.

En esta ocasión, solo introdujo a los verdaderos ponentes: otros niños de cuarto de Primaria, que trasladaron a adultos y compañeros lo aprendido en talleres y charlas anteriores.

Ayudados de un power point, Noelia Domínguez y Samuel Estrada explicaron a los asistentes aquello que deben hacer y no cuando viajan, tanto como pasajero como peatón. «Cómo subir, cómo comportarse y estar», indicaba Noelia, «porque son cosas que los adultos hacen mal a lo mejor sin querer», añadió. «O a lo mejor no se han enterado», apuntó su compañero Samuel. «Abrocharse el cinturón es lo más importante», coincidieron los niños durante una práctica: «Parece una tontería, pero es vida».

La segunda parte de la mañana estuvo dedicada a la seguridad en el autobús, para ello Unai Derrón y Olaya González expusieron las normas básicas que aprendieron a través de folletos de la Cruz Roja y actividades. Detallaron qué comportamientos eran adecuados y los pusieron en práctica en el autobús cedido por Autos Sama.

Finalmente, todos los niños bajaron de la mano al aparcamiento, acompañando a sus visitantes de Adepas. Allí, Carlota Pérez y Aroa Hidalgo, de sexto de Primaria, fueron las encargadas de dar las directrices a bordo del transporte, donde nada más llegar observaron de primera mano las dificultades que podían surgir e improvisaron una solución.