Noreña aprueba una subida salarial del 62% para sus representantes municipales La Sala dee Plenos durante la sesión de urgencia celebrada ayer por la mañana. / PABLO NOSTI La oposición vota en contra de la propuesta que supondrá una disminución de las horas y liberará parcialmente a cinco ediles de IPÑ MÓNICA RIVERO NOREÑA. Viernes, 5 julio 2019, 03:33

La oposición al completo votó ayer en contra de la subida salarial, propuesta por IPÑ, para los representantes políticos del Ayuntamiento.

Los independientes propusieron la liberación parcial de cinco de sus concejales, dos más que el pasado mandato. La alcaldesa, Amparo Antuña y el edil Francisco Noval cobrarán las dietas referentes a la asistencia de los órganos colegiados, que se mantendrán con respecto a 2015. Antuña no puede acogerse a la liberación parcial: «Me dijeron que o todo o nada y yo no estoy aquí porque quiera dejar mi trabajo», aseveró.

Las pagas de las liberaciones parciales se corresponderán a 13.160 euros brutos anuales para Ana González y Pelayo Suárez con una dedicación mínima de 25 horas semanales, Pilar Cuesta percibirá 12.390 euros por un mínimo de 23,5 horas semanales y María Luisa Fonseca y Alejandro Suárez cobrarán 9.319 por 17,5 horas (mínimas). El importe total sumando la Seguridad Social será de 75.962, 25 euros, pasando de 36.000 euros de gasto anual bruto por una dedicación mensual de 480 horas a 58.100 euros brutos por una dedicación mensual de 432 horas.

El PSOE no tardó en exponer sus quejas y presentar una enmienda que no fue respaldada por el resto de grupos: «IPÑ ha presentado 108,50 horas, y no se entiende que con menos horas (120 en el mandato anterior) se cobre un 62% más», declaró el portavoz socialista.

Ciudanos, de la voz de Lucía Canga, solicitó transparencia por parte de la alcaldesa, una petición a la que se sumaron Izquierda Unida y Conceyu Abiertu. Pablo Pérez, por su parte, fue un paso más allá y solicitó llevar un control de las horas, actos y eventos para facilitar la labor de «fiscalización y control» de la oposición y darle al gobierno «un respaldo» de «en qué se van las horas de trabajo». Un gesto que no fue bien recibido por Noval, quien calificó de «perogrullo» el «discutir la dignificación de los sueldos». «Nuestra gestión no solo no supone una rémora, sino que 500.000 euros menos de deuda nos avalan», afirmó.

Por otro lado, se aprobó con la única abstención de PSOE la celebración de los Plenos Ordinarios el último jueves de cada mes como hasta el momento, salvo fiesta o festividad, en cuyo caso se procurará realizarlos el día antes.

El último punto del día desató la polémica en la sesión al poner sobre la mesa la opción de delegar ciertas competencias de los Plenos a la Junta de Gobierno, de la que tan solo Conceyu Abierto forma parte junto con el partido mayoritario.

Esta maniobra fue calificada de «gravemente antidemocrática» por la oposición: «No es que no sea transparente, es que es opaco», afirmó el portavoz de IU Javier Ardura. Alejandro Suárez indicó que este órgano «requiere confianza y responsabilidad» e IU se tendrá que «ganar esa confianza». De nuevo la oposición al completo votó en contra como muestra de desacuerdo, ya que IPÑ tiene mayoría absoluta.