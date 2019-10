Noreña, con el tiempo justo para rendir las cuentas de 2017 y 2018 La casa consistorial noreñense, al fondo, con sus jardines. / SUSANA SAN MARTÍN La edil de Hacienda espera que la administración sea «flexible» y no sancione al Ayuntamiento por la tardanza en sus obligaciones fiscales MÓNICA RIVERO NOREÑA. Martes, 15 octubre 2019, 00:13

El Ayuntamiento de Noreña no rindió cuentas del ejercicio 2017 ante la Sindicatura de Cuentas. Fue, en este sentido, uno de los pocos que se encuentra en una situación irregular. Se trata, de hecho, de una falta tipificada como infracción «muy grave» que, sin embargo, fue justificada por la edil de Hacienda. «No es que no estuviera presentada», se justificó Ana González, que explicó que «ha sido una cuestión administrativa y de organización con respecto al órgano competente», en la que el cambio de técnicos no permitió realizar el trámite «en tiempo y forma».

Por su parte, el capítulo de 2018, que desde la oposición de IU temía no llegase al plazo, se tratará en la comisión del 22 de octubre y se llevará a Pleno, según informó Ana González. De esta manera se liquidarán las cuentas pendientes con la Sindicatura. Los tiempos continúan justos ya que, según este organismo, lo ideal es la presentación y aprobación de las cuentas generales antes de octubre.

Desde el equipo de gobierno se espera que el Ayuntamiento noreñense no incurra en una infracción. «Entendemos que no va a haber sanción», trasladó la edil, que aseguró que la Sindicatura estaba sobre aviso de los problemas administrativos surgidos en el consistorio. «La administración tendrá un poco de flexibilidad», hizo hincapié.

«Lo que se está haciendo es asustar a la ciudadanía y sobre todo a las asociaciones porque se les alarma con la posibilidad de una supuesta pérdida de las subvenciones», advirtió González en referencia a las declaraciones realizadas por el portavoz de IU, Javier Ardura, que en el pasado Pleno sacó el tema a colación y posteriormente mostró su preocupación por la estabilidad presupuestaria de la villa condal. Entre las posibles consecuencias y en función de la reiteración e intencionalidad de los retrasos, la Ley de Transparencia recoge el cese inmediato del responsable de dicha infracción, sin indemnización alguna, e incluso la privación de los recursos destinados a las corporaciones locales. «Quiero transmitir tranquilidad porque no se va a dar ese caso», afirmó la concejala.

El plazo máximo para presentar la cuenta expiraba el 16 de octubre de 2018, pero el Ayuntamiento de Noreña, tras las pasadas elecciones, fue incapaz de registrar su balance anual, según admitió González. En la última actualización de la Sindicatura fechada a 28 de agosto de 2019, la villa condal continuaba sin presentar el informe del ejercicio 2017, cuya fecha de publicación data del 30 de enero de este año. «Durante ese periodo teníamos un cambio de los técnicos en intervención y para poder presentar la cuenta general había que tener activado un usuario y contraseñas específicas que permitiesen realizar el trámite», excusó la edil. Unas credenciales que «no llegaron en tiempo y plazo». Junto a Noreña, quedan por rendir cuentas de 2017 Allande, Cangas del Narcea, Lena, Santo Adriano (también las de 2016), Teverga y Villayón (además de las 2015 y 2016).

El Nora, sin actividad

La Sindicatura de Cuentas expone que la falta de actividad en las mancomunidades «hace poco recomendable» su existencia. Precisamente, dicha carencia es una de las excepciones que permiten a cierto tipo de organismos no presentar sus cuentas sin ser sancionadas. Es el caso de la Mancomunidad del Nora, otra entidad fiscal que no presentó su informe del pasado 2017. Una mecánica que se viene repitiendo desde 2011, año de creación de la misma. «Se aconseja que (las entidades sin actividad) se inicien o culminen los respectivos procesos de liquidación y disolución», recomienda la administración. Lo que pone en tela de juicio la existencia de la Mancomunidad Central.