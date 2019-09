«Uno es de Noreña para toda la vida, da igual la distancia que lo separe» Luis Rodríguez improvisó el pregón del Ecce-Homo 2019 ante una plaza abarrotada. / FOTOS: PABLO NOSTI El bailarín Luis Rodríguez abre las fiestas del Ecce-Homo con un improvisado pregón cargado de humor y nostalgia JUAN VEGA NOREÑA. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:31

El calor y ausencia de nubes acompañaron la inauguración del fin de semana grande de las fiestas del Ecce-Homo de Noreña 2019. A mediodía, las terrazas de los bares del centro de la villa condal se encontraban rebosar, con el cartel de completo para la sesión nocturna. A las nueve y media de la noche, el bailarín, Luis Rodríguez Jiménez ofreció el pregón en los Jardines del Ayuntamiento ante cientos de sus paisanos, que le escucharon con fervor y también con ganas de que pusiese en marcha la folixa.

Tras varios años moviéndose por el Principado, en los que se labró un nombre dentro del mundo del baile, se trasladó a vivir a Tenerife donde abrió su propia escuela. «Yo hoy no traigo guion, voy a improvisar, así que si doy mucho la tabarra me cortáis», bromeó. Y hasta tuvo prácticamente que improvisar su vestimenta: «Los de Iberia me deben unas maletas, tuve que bajar a las ocho de la tarde a comprarme algo de ropa para ponerme ahora», dijo entre las carcajadas de los asistentes.

Rodríguez Jiménez habló después de lo suyo: tiene el «honor» de ser el primer profesor de bachata que llevó ese tipo de baile a los congresos de salsa y bailes latinos organizados en España; sin olvidarse de sus raíces. «Uno es de Noreña toda la vida, da igual los años que lleves fuera y la distancia que haya, el sentimiento y el orgullo se lleva siempre dentro», aseguró.

La religiosa Nieves Rodríguez fue distinguida como 'Noreñense del Año'

Otras protagonistas de la velada fueron Marta López y Laura González, que se ganaron también los aplausos del público al ser distinguidas como las reinas del Ecce-Homo 2019.

El alma en la villa

Previamente, la Asociación Amigos de Noreña entregó el premio de la 'Noreñense del Año' a la religiosa Nieves Rodríguez Menéndez, superiora general de la Congregación de la Comunidad Hijas de María, en el Hotel Cristina. Desde los dieciocho años lleva residiendo fuera, pero aseguró que «nunca» se marchó en «alma» ya que, emocionada, recordó que su madre era «su periódico particular de la villa condal»: «La llamaba todos los días para que me pusiese al tanto de las principales noticias, aunque estuviese fuera del pueblo, me sentía en casa».