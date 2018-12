Una nueva vida para 'Laika' en la Pola Laika posa en la Pola con su nueva propietaria, Patricia Junquera, su pareja Óscar y su hijo Aitor. / Pablo Nosti Una familia rescata a una perra abandonada durante quince días en un puente LYDIA IS Siero Jueves, 27 diciembre 2018, 04:17

El pasado 4 de noviembre saltó la alarma. Era domingo y varios usuarios que paseaban por el entorno de la senda del río Nora, en la Pola, se encontraron con una perra abandonada en el único puente de los que cruza la autopista A-64 que no tiene continuidad. Alguien la había dejado allí muerta de frío, temblando, muy asustada y con signos de haber parido recientemente, pero sin ningún cachorro.

El mensaje comenzó a circular por las redes sociales y llegó hasta Patricia Junquera, una joven a la que conmovió la situación del animal. «Lo vi en un grupo de Facebook cuando ya habían pasado un par de días, decían que no se dejaba coger y me dio mucha pena, así que al día siguiente fui a verla y fue como un flechazo, logré que se me acercara y aunque no me dejaba tocarla, no huyó y le di comida», relata. «Fue una casualidad, pero resulta que solo me quería a mí, en cierto modo me eligió», añade.

Óscar, su pareja, construyó una caseta para que pudiera resguardarse del frío y de las bajas temperaturas y todos los días le llevaban pienso mientras intentaban que la perra se dejara coger. «Lo probamos todo, llamamos a la Policía, lo intentamos varias personas, solos, con redes, con el lazo del servicio de recogida de animales, incluso vino un veterinario con un dardo, pero en cuanto desconfiaba, se escapaba, ella marcaba los límites y solo a base de mucha paciencia fue acostumbrándose», recuerda Patricia, que por entonces ya había decidido que, si como sospechaba, no tenía microchip, se la llevaría a casa.

La operación se repitió durante diecisiete largos días hasta que intercedió 'Tas', el otro héroe de la historia, un can que hizo buenas migas con la perra abandonada y que sirvió de enlace. Fue a él y a su dueña a quien siguió hasta el casco urbano de la Pola el único día que Patricia no acudió al puente porque tenía una consulta médica. «Ya se había acercado a él para jugar y teníamos la esperanza de que fuera cuestión de tiempo», reconoce.

Un mes después de la pesadilla, 'Laika' es una perra nueva. Luce sana, muestra devoción por sus propietarios, le encantan los mimos y se ha convertido en la compañera de juegos de Aitor, el hijo pequeño de Patricia. «La trajimos con un poco de miedo por cómo iba a reaccionar ella, cómo iban a tomarlo los otros dos animales y cómo nos íbamos a adaptar nosotros, pero las dudas se fueron en seguida, es una más de la familia y estamos todos encantados», asegura la joven, que también tiene adoptados a un gato, 'Mojo', y a otro perro, 'Kile'.

Atrás quedan el cuerpo lleno de postillas y los temblores, aunque Patricia asegura que 'Laika' tiene secuelas. «Por suerte esas dos semanas que estuvimos cuidándola la desparasitamos con una pastilla para quitarle las garrapatas, comió bien y logramos que engordara, pero tiene un colmillo roto y por los noches tiene pesadillas, gruñe y llora mientras duerme», señala.

Y añade que «aún nos queda mucho trabajo por hacer con ella, pero por lo menos ahora es una perra que se ve tranquila y nosotros estamos felices, creo que nos hemos ayudado mutuamente». Patricia recuerda que «el primer día en casa no se movía, estaba muy tensa, la tocabas y estaba dura como una piedra, tenía miedo hasta de caminar, pero ya ha mejorado muchísimo, incluso fue a la playa y ya hizo su primer viaje a Aranjuez, poco a poco va perdiendo los miedos».

Por otro lado, la joven agradece la colaboración de todas las personas que se preocuparon por 'Laika', que la ayudaron durante las dos largas semanas que estuvo en el puente y a quienes siguen preguntando por ella. «No entiendo cómo puede haber personas que abandonen a un animal, hace falta educación», defiende.

'No me devuelvas'

Un mensaje que comparte la plataforma ciudadana Siero por el Derecho Animal, que bajo el lema 'No me envuelvas, no me devuelvas' quiere concienciar en esta fechas de que «un animal no es un regalo de Navidad ni un objeto». El colectivo insiste en la importancia de «educar en una tenencia responsable y no regalar abandono».