El nuevo vicario de Pola elogia «el compromiso de la gente» El nuevo vicario parroquial Sergio Andrés Santa. / PABLO NOSTI El sacerdote colombiano Sergio Andrés Santa, de 36 años, llega a la Unidad Pastoral después de tres años como párroco de Pesoz y los tres Oscos JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Sábado, 12 octubre 2019, 01:06

El sacerdote colombiano Sergio Andrés Santa (Medellín, de 36 años, acaba de tomar posesión como nuevo vicario parroquial de Pola de Siero y de las doce parroquias del concejo que conforman la Unidad Pastoral. Llega al municipio después de ejercer tres años como párroco de Pesoz y de los tres Oscos, lo que supone un cambio sustancial. «Es una realidad distinta a la que vivía, ni mejor, ni peor», afirma. Ya le habían advertido de que llegaba «al buque insignia de la diócesis», pero en estos primeros días de toma de contacto ya se ha llevado una grata sorpresa: «Me ha llamado la atención el compromiso de la gente y la gran cantidad de colaboradores que hay».

Santa había estado en la Pola en tres ocasiones anteriores. Participó como diácono en una bajada del Cristo de Santana, acompañando al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes; estuvo otra vez con varios seminaristas en una celebración de San José y participó en la bendición del cotizado órgano Grenzing de la iglesia de San Pedro Apóstol, que fue consagrado por el arzobispo.

Ahora se ocupará de auxiliar al párroco Juan Manuel Hevia -quien lleva tres años en la villa- en todo aquellas tareas que le encomiende. «Es una parroquia muy grande, con muchas realidades y un montón de frentes por atender», afirma. Y añade que «esa riqueza se traduce en un trabajo conjunto para llegar a todos; el reto es atender bien todo», aunque recuerda que el párroco es en quien recae «la responsabilidad jurídica y pastoral».

Santa nació en la ciudad colombiana de Medellín y con 15 años entró a formar parte de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Hace once años decidió trasladarse a España y estuvo cuatro años en Huesca y desde 2012 reside en Asturias. «La vida me llevó de un sitio a otro», comenta. Estudió en el Seminario Metropolitano de Oviedo y se ordenó sacerdote en la catedral el 15 de mayo de 2016. Celebró su primera misa en la parroquia de San Nicolás de Bari, de Avilés, ocho días después de su ordenación.

Santa estuvo destinado unos meses al Hospital de Cabueñes, de Gijón, y también pasó unos días en el santuario de Covadonga para profundizar en el sacramento de la Confesión. De ahí ya fue destinado por el arzobispo al occidente asturiano antes de recalar en Siero.

Al joven sacerdote le interesa mucho el desarrollo de la liturgia. «Hay unos ritos y cada uno tiene una forma de realizarlos correctamente, desde el saludo hasta la forma de coger los instrumentos», explica. Y en esta cuestión vuelve a elogiar a los feligreses sierenses: «No son meros espectadores, sino que se involucran en la celebración». Y confiesa un simple detalle que le enorgullece: «Puede parecer una estupidez, pero me llama la atención que cuando digo 'el Señor esté con vosotros', me respondan todos 'y con tu espíritu'». Otro aspecto destacable es la acreditada fama de los polesos para el canto lutúrgico en el templo, pero eso no le sorprendió tanto «porque ya lo conocía», dice.

De Bach a Dan Brown

Preguntado por sus virtudes y defectos, el vicario se considera «una persona con capacidad de diálogo y lo malo ,ya lo descubrirán los demás», bromea. Es muy aficionado a la música, desde la clásica al pop. Menciona a Bach y a Héroes del Silencio. «Me gusta escuchar, pero soy muy malo cantando y no toco ningún instrumento», dice. Le interesa también el cine y destaca la abstracción del director estadounidense Terrente Malick. Y de literatura le gusta su compatriota Gabriel García Márquez, Julio Verne o Dan Brown. «Se sale de los moldes y es contestatario; es una estupidez lo que escribe, pero entretiene», resalta.