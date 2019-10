Los nuevos contenedores de Noreña dividen a los usuarios Una vecina pasa junto a los cubos, con una bolsa en el suelo. / I. R. M. RIVERO NOREÑA. Viernes, 18 octubre 2019, 01:24

Nunca llueve a gusto de todos y los nuevos contenedores de la villa condal están siendo objeto de debate entre los ciudadanos, que no terminan de acostumbrarse al sistema de depósito. El cierre de los contenedores y la estrechez de su boca han provocado que algunos usuarios dejen fuera las bolsas, que provocan mal olor.

El grupo municipal de Ciudadanos ya alertó en sesión plenaria del descontento de algunos vecinos, que denunciaron que «introducir una bolsa de basura que esté llena es tarea harto difícil sin que se rompa». A esta queja se sumaron los locales hosteleros y hoteles de la zona, que también hacen uso de los cubos. «No podemos sacar la basura porque no cabe, tenemos que esperar a ver que venga el camión», indicó una trabajadora de la Confitería y Panadería Rey, que aseguró que las acumulaciones de basura han traído consigo malos olores y ratas en busca de comida.

«Cuando la bolsa no entra por arriba hay que abrir un cierre que hay por abajo, abrir la portilla, levantar la tapa y sacar el cubo», explicó C. M. C., también trabajadora en un bar de la zona, que, a pesar del esfuerzo, sí admitió que «la recogida es más frecuente» al tratarse de contenedores más pequeños. La responsable de los hoteles El Retiro y Doña Nieves afirmó, por su parte, que le consta el esfuerzo que realizan sus empleados al tirar la basura, por lo que en muchas ocasiones arrojan los desechos en otros puntos.

Por su parte, el edil de Servicios y Medio Ambiente, Pelayo Suárez, defendió que los contenedores tienen espacio suficiente y que, correctamente introducidas, las bolsas no deberían dar problemas. Fuentes municipales concretaron además que son cubos de uso doméstico y no industrial.