El nutricionista Julio Basulto hablará hoy en el Auditorio sobre alimentación saludable

El nutricionista Julio Basulto pronunciará hoy, a las 20 horas, en el Auditorio poleso, una conferencia titulada '¿Qué es eso de la alimentación saludable?'. El acto está organizado por el Patronato Deportivo Municipal de Siero y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Basulto es titulado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Barcelona y profesor asociado en el Grado de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad de Vic. Es un colaborador habitual de diversos medios de comunicación nacionales y autor de libros como 'No más dieta', 'Secretos de la gente sana', 'Se me hace bola', 'Comer y correr', 'Mamá come sano', 'Más vegetales, menos animales' y 'Dieta y cáncer', algunos de ellos escritos en colaboración con otros expertos. El ponente posee, además, entre setenta mil y cien mil seguidores en las redes sociales más populares.

Desde el PDM confían en poder llenar el aforo ante el enorme interés que suscitan las publicaciones de Basulto.