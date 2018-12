De objetos de segunda mano a belenes del mundo Una expositora del mercado de segunda mano. / IMANOL RIMADA La plaza cubierta de Siero acoge el octavo mercado de segunda mano e inaugura la quinta muestra con misterios y dioramas JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Lunes, 3 diciembre 2018, 01:40

La plaza cubierta polesa volvió a demostrar este fin de semana su polivalencia al compaginar el octavo mercado de segunda mano y trueque con la inauguración de la exposición 'Belenes del mundo', que permanecerá hasta después de Reyes.

La feria organizada por el Ayuntamiento reunió a ochenta y cuatro expositores, todos ellos de Siero, con una amplia variedad de artículos de regalo, ocio, ropa, muebles o menaje. Ana Díaz, del Servicio de Promoción Económica, subrayaba el gran crecimiento de la participación local, que arrancó el primer año con una quincena de expositores. También destacó la gran asistencia de público, sobre todo, en la mañana de ayer. Los participantes no pagaban ninguna tasa por instalar el puesto.

María del Pilar García, quien lleva acudiendo todas las ediciones con materiales restaurados y de piel, comentaba que las ventas habían sido menores que el año pasado. «Y la gente cada vez quiere comprar más barato», añadía. Destacó que la organización haya repartido unas bolsas de tela y sugirió que el mercado se celebre dos veces al año y que se elimine la palabra 'trueque', aunque reconoció que ayer llegó a realizar un intercambio de productos con una persona que se lo propuso.

Pero no todo fueron elogios hacia la organización. Unas expositoras criticaron que no se facilitara que familiares o personas conocidas pudieran instalar los puestos juntos. El sistema de distribución del espacio fue por orden alfabético, pero, según aseguraron, no se respetó del todo y hubo alguna excepción. También se quejaban de que algunos productos expuestos no eran de segunda mano, sobre todo, en textil. En todo caso, la opinión generalizada es que el Ayuntamiento de Siero debería promover, al menos, dos mercados anuales.

Y de lo mundano a lo divino. La quinta muestra 'Belenes del mundo' consta de quince expositores con numerosos misterios, nacimientos y dioramas, cedidos por aficionados de Siero y de toda Asturias. Ayer estuvieron en la Pola el presidente de la Asociación Belenista de Asturias, José Manuel Valle; Luis María Barril, quien posee un museo belenístico en Robledo de la Valduerna (León) y la aficionada Lourdes Seco.

Valle destacaba un belén de Juanjo Domínguez, uno de los promotores de la exposición, con piezas de la artesana palermitana Angela Tripi. «Son figuras excepcionales», aseguraba. El mentado prefería no destacar ninguno en concreto: «Todos son especiales». Aunque sí hacía mención a la aportación de la familia del fallecido Juan Rodríguez, con quien inició esta actividad. Domínguez elogió la ubicación de la muestra, en las esquinas de las calles Marquesa de Canillejas y Alcalde Parrondo, que permite poder contemplarla de forma permanente desde la calle.