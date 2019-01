Ochenta y siete víctimas de violencia de género reciben protección en Siero y Noreña Los miembros de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y Noreña, antes de la reunión de ayer en el Ayuntamiento. / PABLO NOSTI Existe un caso catalogado como extremo o de riesgo alto y dos más de riesgo medio respecto a los últimos datos del pasado año J. C. D. POLA DE SIERO. Viernes, 25 enero 2019, 00:30

Ochenta y siete mujeres de Siero y Noreña reciben en la actualidad protección policial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su condición de víctimas de la violencia doméstica. El dato fue facilitado ayer tras la primera reunión del año 2019 de la Comisión Mixta de Violencia de Género, que preside la concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Siero, Natividad Álvarez.

Esa cifra supone un incremento de dos mujeres protegidas más con respecto a la última comisión, que se celebró en octubre pasado. Pero el dato más preocupante es la aparición de un caso catalogado como extremo o de alto riesgo, algo que no se había producido en todo el año 2018. Asimismo, los casos calificados como de riesgo medio pasaron de dos a cuatro en este último trimestre. Los 82 restantes se consideran como de riesgo bajo o no apreciado. Y se mencionaron otros cinco casos donde no cuentan con orden de protección o medidas judiciales.

En comparación con la reunión de enero de 2018, se produjo un incremento global de doce mujeres que necesitan protección. En cuanto a los riesgos, hace un año no había ningún caso extremo y los considerados de riesgo medio eran siete, tres más que ahora.

Hay doce mujeres más que necesitan amparo, pero se reducen los casos de riesgo medio

La comisión mixta fue analizando caso por caso, tanto la valoración de los riesgos existentes como las medidas administrativas adoptadas. De las 87 mujeres protegidas, el Cuerpo Nacional de Policía realiza el seguimiento de cuarenta y cinco; la Guardia Civil de Pola de Siero, de diecinueve; la Policía Local de Siero, de doce, y la Guardia Civil de Noreña, de once.

En la reunión de ayer participaron los representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Siero; la abogada del Centro Asesor de la Mujer de Siero, técnicos municipales del departamento de Servicios Sociales, representantes de la Delegación del Gobierno en Asturias y personal del Centro Penitenciario Asturias.