«Ojalá fuese tendencia en la sociedad confiar más en los jóvenes»

Rocío Díaz el día de su nombramiento oficial como pregonera. / IMANOL RIMADA Ingeniera química y amante del mundo rural, Rocío Díaz combina con éxito su trabajo en la empresa local Impulso con su doctorado Rocío Díaz Pregonera de los Exconxuraos 2019 MÓNICA RIVERO LLANERA. Domingo, 30 junio 2019, 01:36

Rocío Díaz (Ables, 1992) pregonará el próximo viernes, día 5, la fiesta de los Exconxuraos de Llanera. Esta ingeniera química, que trabaja en la empresa Impulso mientras prepara el doctorado, se muestra especialmente agradecida con el Ayuntamiento por haber confiado en ella pese a su juventud: «Les pregunté si estaban seguros porque era una apuesta bastante arriesgada, no era la línea habitual que se estaba siguiendo para el nombramiento de pregoneros».

-Ya tiene experiencia colaborando en distintos eventos de Llanera, ¿cuál ha sido el último?

-En la feria de San Isidro del pasado mayo. Colaboré en el mercado tradicional de Lugo de Llanera en la exhibición de animales con motivo de los encuentros asturcántabros y en el desfile de carros y animales que parte desde Posada.

-¿Cuál ha sido su primera reacción al saber que sería la pregonera de una fiesta de la talla de los Exconxuraos?

-Cuando me lo propuso la Corporación municipal no me lo podía creer, me desconcertó por completo. Instantáneamente les pregunté si estaban seguros porque era una apuesta bastante arriesgada, no era la línea habitual que se estaba siguiendo para el nombramiento de pregoneros. Jamás me lo hubiera imaginado. Les estaré eternamente agradecida por la confianza depositada en mí, supone todo un honor y sin duda una responsabilidad. Ojalá fuese tendencia habitual en la sociedad confiar en la valía de los jóvenes y otorgarles un voto de confianza.

-¿Tiene ya pensado o escrito el pregón?

-Aún no he empezado a escribirlo, el síndrome del folio en blanco... Espero que las musas de la inspiración me visiten antes del día 5.

-¿Qué planes tiene para ese fin de semana?

-Por supuesto que disfrutaré, este año más que nunca. No pienso faltar ni un día. Y aprovecho para invitar a la gente a que se acerque el fin de semana a Llanera para disfrutar de la cena medieval, de los distintos espectáculos y exhibiciones, del resto de actividades y, por supuesto, del pregón. Todos los años acudo a esta festividad pero sin duda a partir de este año la viviré con un sentimiento especial.

-¿A qué se dedica actualmente? -Trabajo en la empresa llanerense Impulso, algo que combino con los estudios de doctorado en Ingeniería Química.

-Ha logrado combinar trabajo y estudios con gran éxito, ¿qué rutina llevaba?

-Al principio tenía miedo que afectase a mis resultados académicos pero sorprendentemente logré que estos mejorasen. No tenía ninguna rutina específica, por la mañana trabajaba, en el parón que hacía para comer antes de entrar a clase aprovechaba para revisar los apuntes y cuando llegaba a casa antes de irme a dormir estudiaba. Obviamente los fines de semana aprovechaba también para descansar. Es decir, simplemente me planificaba y trataba de aprovechar cualquier tiempo muerto. Como consejo diría que la base es el afán de superación, que con esfuerzo y sacrificio podemos conseguir lo que nos propongamos.

-Ha participado en varios congresos de Ingeniería Química, cuénteme un poco sobre esa faceta suya.

-Tanto en el congreso mundial como en el Iberoamericano de Ingeniería Química he expuesto en conferencias orales los resultados logrados durante mi tesis doctoral, que tiene como objetivo formular emulsiones dobles con encapsulación de biocompuestos para aplicaciones cosméticas o alimentarias.

-Es usted gran defensora del mundo rural, ¿qué podía mejorarse para garantizar su desarrollo?

-Este sector tiene enemigos externos que están haciendo que la actividad ganadera se apague. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el factor fundamental de la rentabilidad de las explotaciones lácteas es el precio de la leche y, por ello, la situación económica de estas explotaciones es dramática dado que el coste de producción de un litro de leche es inferior al precio de venta a la industria láctea. Sin olvidar el fin del sistema de regulación de las cuotas lácteas que por decisión comunitaria desaparecieron pese a los ganaderos llevar más de treinta años invirtiendo para su compra.