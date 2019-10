El Oktoberfest triunfa ajeno a la polémica sobre el cartel Los polesos acudieron a la plaza cubierta para beber cerveza con los amigos. / FOTOS: PABLO NOSTI Cientos de personas se congregaron en la plaza cubierta de Pola de Siero para disfrutar de una jornada cervecera «A la hora punta los barriles se acaban sin control, hay veces que no tenemos ni vasos», asegura Alexandra Fernández JUAN VEGA POLA DE SIERO. Lunes, 14 octubre 2019, 00:41

Pola de Siero se volvió a inundar un año más con miles de litros de cerveza con motivo de la celebración de la última jornada del Oktoberfest, que reunió a cientos de personas en la plaza cubierta. El lúpulo y la malta se volvieron a entremezclar con la controversia por el cartel original de las fiestas, donde aparece una modelo de la marca de cerveza patrocinadora ataviada con el 'dirndl', el vestido femenino típico bávaro, y que la semana pasada fue tachado de sexista en la redes sociales y criticado desde el equipo de gobierno sierense. Muchos de los polesos que acudieron a la fiesta quisieron desmarcarse de la polémica: «Hoy hemos venido a tomar cerveza con los amigos y a pasarlo bien», aseguraba un grupo mientras brindaba con sus jarras de cerveza tostada.

Sin embargo, otros asistentes sí que quisieron dar su opinión sobre los carteles. Julia del Río lleva 7 años yendo al Oktoberfest original que se celebra en la ciudad bávara de Múnich, desde 1810 y no entiende que se haya formado revuelo: «En Alemania vamos todas vestidas así porque es el traje típico de la región de Baviera y nadie cuestiona nada. El traje, además, tiene un sujetador especial que te sube el pecho». En su opinión, «el cartel es muy modosito, habrá gente que no le guste, pero a mí no me parece que sea ofensivo». Por el contrario, Lucía Álvarez Rodríguez considera que «se puede hacer un cartel, perfectamente, sin faltar al respeto a nadie». Sobre la modificación del cartel en la que la modelo original apareció tapada con un velo negro, la joven polesa lo calificó como «una sobrada y una falta de respeto» ya que «está haciendo una mofa de algo que mucha gente considera importante, es una falta de respeto para nosotras y para la gente que los suele llevar».

El presidente de la Asociación de Festejos, Jenaro Soto, aseguró que los stands estan «encantados» con el ritmo del evento y sobre el cartel del velo dijo que se «agotó» la primera edición y que se pidió, mayormente , para el «recuerdo»

Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia oferta de cervezas y de gastronomía y pudieron escoger entre más de una decena de puestos. Chus Canga, se hizo cargo del stand del Café de Chelo de Noreña y aseguró que, a pesar de ser su primer año en el Oktoberfest, las ventas yendo «de cine». Hecho que corroboró Alexandra Fernández Martínez, encargada de otro stand: «A la hora punta, comienzan a acabarse los barriles de cerveza sin control, hay veces que no disponemos de vasos suficientes». Para los más cerveceros, ofrecían tras el pago de la consumición la posibilidad de adquirir un sombrero gris adornado con una pluma, muy similar a los de tirol usados originalmente en Alemania.

El toque musical de la noche lo pusieron los acordes de Tekila que con sus ritmos regionales y latinos consiguieron mover el esqueleto de los asistentes. El recinto de la plaza cubierta de Pola de Siero se cerró por la noche habiendo saldado, durante todo el fin de semana, su deuda con la sed de los polesos que ya esperan una nueva edición del Oktoberfest. Una de las personas que lo espera con más ansia es Estefanía Martínez Sánchez que tendrá la suerte de disfrutar de un total de diez jarras de cerveza gratis tras ganar un concurso en Facebook.