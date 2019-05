La ONCE deja 350.000 euros en Lugones Ramón Ripedre muestra en su móvil el número afortunado delante de La Molienda. / IMANOL RIMADA El vendedor José Ramón Riopedre deja más de la mitad de los números agraciados entre los clientes habituales de cafetería La Molienda El cupón diario del jueves reparte con el número 12.379 diez premios de 35.000 euros MÓNICA RIVERO LUGONES. Sábado, 1 junio 2019, 00:09

Ayer al mediodía no se hablaba de otra cosa en La Molienda, la cafetería de Lugones en la que varios clientes habituales resultaron agraciados con la mayoría de los diez premios de 35.000 euros, que dejó el sorteo del jueves del Cupón Diario de la ONCE. El repartidor de tal fortuna ha sido José Ramón Riopedre, que no es el primer premio que reparte en sus quince años de oficio, pero sí el más cuantioso. El número con suerte fue el 12.739 y la serie 021.

Durante las horas siguientes a trascender la noticia, muchos de los premiados acudieron a La Molienda en busca del vendedor, quien aumentó sus ventas desde que se supo. Algunos repetían, mientras que otros que hace dos días no tuvieron oportunidad de comprarle el número de la suerte se sumaban a la compra «por si acaso». Una de ellas era Berta Díaz, otra clienta habitual que compartía la alegría de los ganadores, y con ilusión y esperanza de ser la siguiente.

«Ya he repartido algún rasca que ha ganado 2.000 euros, pero este es el premio más grande que he dado», comentaba Riopedre, entre saludos, agradecimientos y ventas.

Algunas de las afortunadas, que han preferido mantener su nombre en el anonimato, forman parte del entorno de la pensionista Leónides Fernández Rodríguez, que justo ese día prefirió no comprar un cupón y reconocía estar «muy triste». «Me he perdido unas buenas vacaciones», decía, a la vez que anunciaba su determinación de «no volver a comprar más cupones, porque ahora ya seguro que no me van a tocar». Ni siquiera la vorágine desatada por el premio ha logrado convencerla: «Hoy sí que no voy a comprar, porque van a pensar que es por envidia y eso sí que no», afirmaba tajante la pensionista. Lo mismo le sucedió a otra conocida, que comentaba que una visita al hospital había impedido que estuviera presente y, por tanto, comprara el número premiado.

El cupón diario de la ONCE ofrece 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras por un precio de 1,5 euros, además de un extra que, por cincuenta céntimos más, da opción a jugar a la serie y ganar una paga de 3.000 euros mensuales durante 25 años. Los jugadores del número anterior y posterior también se llevan 500 euros, así como aquellos que tengan cuatro, tres o dos de las últimas cifras agraciadas.