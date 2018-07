La oposición insta a resolver el reintegro de las asignaciones a los grupos de Siero PSOE y Foro tienen sin justificar 3.331 y 5.954 euros de los ejercicios 2015 y 2016 y la Intervención municipal ha desestimado sus alegaciones L. I. A. POLA DE SIERO. Lunes, 30 julio 2018, 00:53

El Ayuntamiento de Siero tiene aún sin resolver el expediente de reintegro de las asignaciones a los grupos políticos correspondientes al período comprendido entre junio de 2015 y diciembre de 2016 y, por ende, las del pasado año, lo que ha provocado quejas de varios grupos municipales. «Al resto de colectivos que perciben subvenciones no se les permiten estas demoras», critica Juan Camino, portavoz del Pinsi, que insta a agilizar la resolución. El suyo, al igual que los de PP e IU -que también ha preguntado al respecto en varias ocasiones-, tiene las cuentas a cero.

Tampoco están de acuerdo con el retraso los portavoces de Somos y Ciudadanos, que tienen pendientes 845,72 y 325,76 euros respectivamente, el primero porque solo se admite un gasto por alquiler y el segundo por no poder justificar una factura. «Llevamos queriendo devolver el dinero que no gastamos desde que se nos dijo la primera vez y no encontramos manera de hacerlo», explicó Javier Pintado, portavoz de Somos. «Se está privando del cumplimiento de pago a algunos grupos por un retraso que acarrea un pago de intereses, pido la máxima celeridad para que no nos penalice a quienes queremos rendir cuentas en tiempo y forma», señaló su homólogo de Ciudadanos, Sergio García.

PSOE 3.331,90 euros. Foro 5.954,19 euros. Somos 845,72 euros. Ciudadanos 325,76 euros. Plataforma Vecinal de La Fresenda 111,06 euros.

En la corporación no ha sentado nada bien que sean los dos principales grupos, PSOE y Foro, los que estén demorando la resolución del expediente. Precisamente, son los que presentan un mayor desfase, el primero de 3.331,90 euros y el segundo de 5.954, 19. También son los únicos que han presentado alegaciones a la propuesta de reintegro elaborada por la Intervención municipal. El quinto grupo que debe hacer frente al pago es la Plataforma Vecinal de La Fresneda, en este caso de 111,06 euros que no gastó de la asignación total.

El expediente fue abordado por última vez en la junta de gobierno local del 18 de mayo, en la que se acordó iniciar los trámites para proceder al reintegro y abrir un plazo de alegaciones de quince días. Estaba previsto que se aprobara la propuesta definitiva el pasado día 20, pero el punto fue retirado del orden del día de la Junta Local.

En cuanto a las alegaciones, el PSOE trató de justificar una factura de 1.691,42 euros correspondiente a la edición del libro 'Una vida marcada por la esperanza y el amor por la paz' del que fuera presidente del partido en Siero, Ramón García Montes, lo que reduciría la cuantía pendiente a 1.640,48 euros. Sin embargo, la Intervención municipal considera que no es una actividad propia del grupo ni está reflejada en el acuerdo plenario por el que se establecieron los conceptos a los que se puede destinar las asignaciones, por lo que propone desestimarla.

Por su parte, Foro tiene sin justificar cuantías del alquiler de locales, de una convención municipal y de una felicitación navideña. Entre otras cosas, el grupo entiende que las asignaciones no deben ser consideradas como subvenciones, pero la Intervención municipal es clara al respecto. Tampoco acepta las explicaciones aportadas y propone su desestimación.