La oposición naveta exige una solución «urgente» a los ataques del lobo El ganadero naveto César Vigil con la ternera muerta. / P. NOSTI Los grupos municipales acusan al gobierno local y al Principado de «pasividad» y alertan de que el problema «se está agravando» LYDIA IS NAVA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:20

Cada uno desde su perspectiva, pero todos con el objetivo común de poner fin a los ataques del lobo que desde hace casi un año sufre el ganado en Nava. Así se mostraron ayer los grupos municipales de la oposición, que criticaron de forma unánime lo que consideran «inacción y pasividad por parte del equipo de gobierno local y del Principado ante un grave problema» y exigieron «una solución urgente».

El más tajante fue Pablo Onís, portavoz del PP, que señaló que «en Asturias sobran lobos» y defendió su declaración como especie cinegética. Asimismo, acusó al Gobierno regional de «agravar el problema por no hacer nada». En cuanto a la postura del equipo de gobierno naveto, que insiste en la importancia de que los ganaderos denuncien los daños, señaló que «seguramente prefieran prevenir los ataques antes que denunciar la muerte de un animal».

En el extremo contrario se posicionó su homólogo de Agora Nava, Luis Catalán, que mostró su rechazo a las batidas indiscriminadas y defendió que «antes de llevar a cabo acciones puntuales, el Principado debe hacer un plan de gestión del lobo que vaya acompañado de un programa de indemnizaciones ágil y realista». Asimismo, recordó que «el lobo es ahora el único depredador natural del jabalí y del corzo, que también generan quejas y un indicador de salud medioambiental».

Por su parte, la portavoz de Foro, María José Rey, aseguró que «la situación va empeorando y la solución pasa por aunar fuerzas y exigir al Principado que tome las medidas necesarias». La formación promovió hace meses una campaña de recogida de firmas en apoyo a los ganaderos que fueron presentadas el pasado mes de agosto. «Esto no se puede sostener, a principios de año comenzaron a verse lobos en zonas habitadas con ataques esporádicos y en el mes de mayo exigimos al equipo de gobierno que actuara, pero a pesar de las advertencias y de que los ataques se iban incrementando no se hizo nada y se ignoró que en Nava teníamos un problema que antes no había», rememoró.

Y el portavoz de Asturianistes Por Nava, Nisén Díaz, reconoció que la solución es «compleja», pero matizó que «lo primero es reconocer que hay un problema regional y vemos pasividad por parte de las administraciones». De hecho, el vecino concejo de Cabranes registró ayer su primer ataque de lobo. Ocurrió en la parroquia de Pandenes, a muy pocos kilómetros de la localidad naveta de Verdera, donde el lunes fueron atacadas dos terneras del ganadero César Vigil.