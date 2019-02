La oposición de Noreña acusa de opacidad a IPÑ en el caso de los Ángeles del Infierno La familia que inició el procedimiento contra el colectivo asegura que el Ayuntamiento le negó tener un procedimiento judicial abierto LYDIA IS Sábado, 2 febrero 2019, 00:17

Descontento entre los grupos municipales de Noreña con el equipo de gobierno tras conocer la sentencia que ha obligado al Ayuntamiento a levantar el precinto a la nave que los Ángeles del Infierno tienen alquilada en La Felguera de Noreña al considerar nula la denegación de la licencia de actividad.

El portavoz socialista, Unai Díaz, señaló que «solo podemos acatar la sentencia, pero es triste que un representante político elegido democráticamente por la ciudadanía tenga que enterarse por la prensa de este tipo de noticias, se podría haber convocado a los portavoces, aunque fuera de forma informal, aprovechando el Pleno del jueves». Asimismo, hizo un llamamiento «al entendimiento entre las partes afectadas a partir de ahora».

Por su parte, la portavoz de IU, Cristina Sánchez, criticó también la ausencia de información. «No he recibido ninguna comunicación, no conozco el texto y, por tanto, no puedo hacer ninguna valoración», apuntó. Y la del PP, Márian Velasco, recordó que «la presencia de la asociación en La Felguera de Noreña es un tema que preocupa a los vecinos y debe abordarse desde el área de Seguridad Ciudadana».

«Estamos decepcionados»

Unas críticas a las que se sumó la familia que vive en las proximidades de la nave y que en 2016, tras comprobar que los Ángeles del Infierno carecían de permisos y denunciar ruidos y molestias causadas por sus integrantes, inició el procedimiento que ha derivado en la sentencia. «Estamos muy decepcionados con el Ayuntamiento, además de haber estado inactivos ante nuestras quejas, nos sentimos engañados; en noviembre presentamos un escrito para saber si había algún procedimiento judicial abierto, la secretaria nos respondió que no y ahora nos encontramos que era que sí», lamentó Pedro García.

Por otro lado, Toño Martínez, edil de Conceyu, señaló que «queda claro que la asociación tiene derecho a tener su sede» e hizo hincapié en «la politización en el mal sentido que se ha hecho del caso» e invitó a los grupos políticos que presionaron «de forma desmedida» a reflexionar. «A veces buscar réditos políticos con cuestiones tan serias puede llevar a que se cometan errores y generar alarma social», apuntó.

Asimimo, recordó que, en el caso de su grupo municipal, «solicitamos información al equipo de gobierno sobre la actuaciones que se iban haciendo, pero siempre manteniendo una postura neutral y prudente».