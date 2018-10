La oposición pide cautela ante el ofrecimiento de Lugones como sede del área central

Con reticencias. Así acogió ayer la oposición de Siero el anuncio del alcalde, Ángel García, de ceder la Casa de Cultura de Lugones o el centro de estudios como sede de la futura área metropolitana regional. Aunque todos se mostraron de acuerdo en que el municipio juegue un papel primordial, piden cautela.

«Tememos que pueda convertirse en otro chiringuito del PSOE, ya que a la comisión municipal no trajo más propuesta que la ubicación; no vamos a firmar cheques en blanco», apuntó Ana Ballester, edil de Somos. Y José María Viesca, concejal de IU, lamentó que el alcalde no aportara nada más que la idea y pretendiera una respuesta inmediata.

Por su parte, Beatriz Polledo, del PP, señaló que «el área metropolitana está aún en pañales y me parece bien que Siero juegue un papel protagonista, pero primero hay que sentar las bases». Y Sergio García, de Ciudadanos, instó a velar por el interés general. «Siero debe ser el eje vertebrador que aúne voluntades y consensos y se erija como centro», defendió.