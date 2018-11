La oposición de Siero exige al equipo de gobierno mejoras en la transparencia municipal Los grupos acusan al PSOE de inacción durante la legislatura a pesar de haber presentado quejas e iniciativas LYDIA IS LA POLA SIERO. Martes, 13 noviembre 2018, 00:29

La oposición de Siero reclamó ayer al equipo de gobierno socialista que trabaje para mejorar los índices de transparencia municipal que la plataforma colaborativa Dyntra puntúa con un 37,74 sobre 100 tras analizar 159 indicadores, de los que el Ayuntamiento cumple únicamente 60, una valoración de la que se hizo eco EL COMERCIO. «Los datos deben servirnos de incentivo y hay que seguir actuando e invirtiendo para mejorarlos, pero no porque lo diga nadie, sino por beneficio de la sociedad», defendió Eduardo Martínez Llosa, portavoz de Foro.

Mucho más crítico se mostró Javier Pintado, portavoz de Somos, que aseguró que «el equipo de gobierno hace de la opacidad su forma de ejercer» y culpabilizó tanto al PSOE como a los partidos que lo apoyan. «Si dejaran de hacer ese servilismo constante de votar a todo que sí, esta situación se hubiera acabado hace tiempo, es una legislatura para olvidar en cuanto a salud democrática en el Ayuntamiento», añadió, e hizo hincapié en que «la plataforma analiza los datos que ofrece la página web municipal, pero si salimos de internet, vemos cómo los alcaldes de barrio denuncian exactamente la misma falta de transparencia; pero el equipo de gobierno en lugar de trabajar se dedica a culpar a los demás».

Edgar Cosío, portavoz de Izquierda Unida, lamentó «no solo el rotundo suspenso del Ayuntamiento en materia de transparencia, sino la inacción que está teniendo el equipo de gobierno». El edil recordó que el pasado mes de abril su grupo municipal advirtió del escaso desarrollo del portal de transparencia y de la falta de adecuación a las medidas contempladas en la ley. «Por aquel entonces el gobierno consideraba que no estábamos tan mal porque estábamos a nivel regional en el puesto 4 de 9 y a nivel nacional en el 134 de 411; como los malos estudiantes, se conformaban con la mediocridad y con superar a los que menos avances habían hecho, pero en seis meses no se ha hecho absolutamente nada por mejorar la situación y como otros sí están haciendo los deberes ahora ya estamos en el puesto 5 de 9 en Asturias y hemos bajado a nivel nacional del puesto 134 al 177», explicó.

Por su parte, la portavoz del PP, Beatriz Polledo, señaló que «nos preocupa especialmente la opacidad en los datos de contratación o en la relación con proveedores y contratistas; Siero tiene la obligación de ser un ayuntamiento moderno, transparente y cercano y no nos podemos permitir esta falta de transparencia sobre información de gestión municipal a no ser que lo que se quiera es no trasladar la información a los ciudadanos».

Ordenanza pendiente

Y para el concejal de Ciudadanos, Sergio García, «los datos del análisis sobre el Ayuntamiento refrendan la escasa importancia que el equipo de gobierno le da a la transparencia, una situación que pusimos de manifiesto en mayo de 2017 a través de una moción para que se realizara una ordenanza municipal; fue aprobada por unanimidad pero en año y medio no se ha hecho nada, el partido socialista la ha metido en un cajón», señaló. El edil aprovechó la información publicada por EL COMERCIO para reclamar que se comience la elaboración del documento. «La apuesta por la transparencia de la actividad pública es uno de los principales compromisos para la regeneración democrática», añadió.