La oposición de Siero propone elaborar un plan municipal de movilidad Advierte de que no se dan soluciones a los problemas de conexión de la zona rural con los núcleos urbanos en la propuesta regional JOSÉ CEZÓN SIERO. Lunes, 28 enero 2019, 00:36

Las propuestas del futuro plan de movilidad del área metropolitana que afectan al concejo de Siero -que fueron avanzadas por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra- no convencen a los principales partidos de la oposición. Los grupos de Somos, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos coinciden en reclamar la elaboración de un plan movilidad municipal, que sirva para responder a las verdaderas necesidades de Siero.

Las propuestas anunciadas por el Principado serían la mejora del transporte en bicicleta a larga distancia y aparcamientos en las estaciones de tren principales, potenciar la línea de autobús directa La Pola-Gijón,el servicio de tren, 'pacificar' la carretera Nacional-634 entre Colloto y La Pola Siero, con la creación de un carril bici de dos metros y de dos aceras; peatonalización de los centros urbanos, regulación e incremento de los aparcamientos y diseñar entornos escolares seguros.

Para el portavoz de Somos, Javier Pintado, el concejo «está mal analizado» por parte del Principado y los datos que figuran «no se corresponden con su realidad, además de que las propuestas para Siero son, principalmente, para beneficiar a una empresa privada». También menciona que «no se tiene en cuenta la zona rural» o que algunas propuestas, como la red de transporte en bicicleta, el refuerzo de la línea de transporte Pola de Siero-Gijón o la 'pacificación' de la carretera N-634 se prevean para los años 2024, 2027 y 2030, respectivamente. Pintado reclama que se elabore «de manera inmediata» un plan de movilidad municipal, «que permita la implantación de un transporte en el municipio en 2020».

La oposición reclama mayor liderazgo de Siero en el área metropolitana

Ciudadanos ya propuso en abril de 2018 ese plan de movilidad municipal, a través de una moción aprobada en el Pleno. «Ese documento daría respuesta real a las necesidades de los vecinos y visitantes», dijo su concejal, Sergio García, quien no comparte que las soluciones puedan diseñarse desde la administración autonómica. Su idea es que el plan municipal se incorpore después al documento regional. El edil apeló a «la situación estratégica» de Siero y respalda propuestas como los aparcamientos disuasorios, el fomento de la bicicleta, dar más protagonismo al peatón o favorecer el transporte público, pero lamenta el olvido de la comunicación entre la zona rural y la urbana.

Dudas con la Nacional-634

IU respalda el fomento del transporte público y la bicicleta, pero reclama potenciar y modernizar la red de ferrocarriles. También destaca la transformación de la carretera Nacional-634 en una avenida urbana, «aunque tenemos alguna duda de cómo va a conjugarse con la actividad industrial a lo largo de todo ese eje», comenta su portavoz, Edgar García.

No obstante, advierte de que «la mayor parte de la problemática de Siero no está recogida en el plan, porque es de carácter intramunicipal»; sobre todo, las conexiones de la zona rural con los núcleos urbanos», o los problemas de tráfico y aparcamiento en los núcleos urbanos. La concejala del Partido Popular Beatriz Polledo considera que Siero «debe tener una participación mucho mayor» en la elaboración del plan de movilidad, «porque somos los que conocemos las necesidades de primera mano, y para que sean medidas más específicas y no tan genéricas». Y opina también que el concejo debe «liderar» el futuro plan metropolitano.

El portavoz de Foro Asturias, Eduardo Martínez, comentó que lo más inmediato va a ser la firma en los ayuntamientos integrantes de un convenio-marco y la redacción de los estatutos del área metropolitana. De las medidas de movilidad, indicó que «no hay nada cerrado» y que «habrá que seguir avanzando, porque serán imposibles de desarrollar en este mandato».