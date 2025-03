Los padres de Llanera denuncian la ineficacia de las tajetas prepago en las becas

M. RIVERO LLANERA. Lunes, 14 de septiembre 2020, 00:03 Comenta Compartir

La buena intención no siempre es suficiente. Ejemplo de ello es la denuncia pública realizada por numerosos padres de Llanera a los que el sistema de tarjetas monedero para cobrar las becas de material escolar les parece es un desastre.

El pasado mes de junio, todavía con el confinamiento reciente, el Ayuntamiento anunció que este año las ayudas al estudio se entregarían mediante un nuevo sistema. Se trataba de la incorporación del importe correspondiente en una tarjeta bancaria prepago específica, que se entregaría a la persona beneficiaria a lo largo del mes siguiente a la fecha de la resolución de la concesión de la ayuda, lo que para muchos progenitores ya es «tarde». «El año pasado te daban el dinero en cuenta y cada familia lo usaba en libros o material escolar o lo que necesitara», explica frustrada Isabel Fernández Peláez, una de las afectadas.

La cuantía de esta subvención municipal oscila entre los 80 y los 125 euros para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, y los 115 y 250 euros para el alumnado de la ESO. Dentro de los gastos permitidos se incluyen el material escolar que figure en las listas de cada centro y la compra de ropa deportiva básica para la asignatura de Educación Física.

No es la única novedad de la convocatoria. Los beneficiarios de la ayuda están limitados, según las bases, a la compra en los establecimientos mercantiles que se encuentren adheridos al 'Programa para la adquisición de productos y servicios en el comercio de Llanera', sin embargo, tan solo se han apuntado tres comercios locales que en su mayoría no venden el material exigido por los centros. Todos ellos en Posada de Llanera. Los beneficiarios no pueden gastarlo en otros sitios porque así está estipulado, por lo que se sienten limitados en sus compras, «desaprovechando» la beca.

«Es un auténtico disparate. Está muy bien ayudar al pequeño comercio, pero ¿merece la pena que para ello salgan perjudicadas todas las familias?», se pregunta Peláez, quien considera que de este modo no se está aligerando el desembolso que supone la compra de libros escolares y espera que, el año que viene, se tenga en cuenta desde el Ayuntamiento y no se caiga en los mismos errores.