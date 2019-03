El Palacio de Granda está en órbita El equipo Prix Roboters y su profesor, Filiberto Suárez, muestran su diseño. / FOTOS: IMANOL RIMADA El equipo Prix Roboters del centro gana un premio en la First Lego League de FerrolDiez estudiantes del colegio trabajaron seis meses en la creación de un proyecto de cultivos en el espacio empleando abejas polinizadoras MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Martes, 12 marzo 2019, 00:14

El equipo Prix Roboters de segundo de la ESO del colegio Palacio de Granda vuela más allá de las estrellas. Estos jóvenes participaron el pasado mes con éxito en el torneo clasificatorio First Lego League en Ferrol, con el desafío 'Into Orbit' y se alzaron con el premio 'Lego Education a las jóvenes promesas'. Con un original proyecto científico relacionado con los cultivos espaciales, cuya novedad y ejecución les valió la felicitación incluso de Javier Medina, investigador del CSIC y codirector del proyecto 'Seedling Growth', llevado a cabo por la NASA y la ESA. Nicolás Bobes, uno de los alumnos, explicó que realizaron «un módulo de una nave espacial con dos salas, una de crecimiento y otra de cultivos con un suelo imitando a una nave espacial entre las dos cápsulas, un sistema de doble puerta que permite que las abejas no se escapen de una sala a otra y un sistema de aspiración. Una luz roja aporta un tropismo que ayuda a que las plantas crezcan a una mayor velocidad». David Prado, otro de los jóvenes ingenieros, apuntó que primero se desarrolló «una tormenta de ideas para aportar más a la sociedad. Se nos ocurrió la idea de la polinización mediante abejas, que es bastante innovadora».

Filiberto Suárez, su profesor, dijo que durante los seis meses de trabajo, los estudiantes «aprendieron cómo es la vida en el espacio, cómo funciona la gravedad y el comportamiento de los animales sin gravedad».